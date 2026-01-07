La falsa ayuda que terminó en abuso y robo en plena madrugada de Tartagal

La madrugada suele prometer silencio y descanso, pero para una mujer de Tartagal se convirtió en el escenario de una experiencia que rompió esa calma. Lo que comenzó como una aparente ayuda en la vía pública terminó en una situación de violencia, amenaza y abuso, que hoy es materia de investigación judicial.

Según la información incorporada al expediente, el hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de enero, en las inmediaciones del puente carretero de la ciudad. Allí, la mujer fue interceptada por un hombre que se ofreció a asistirla con su moto, que presentaba un desperfecto mecánico. El gesto inicial, que aparentaba ser solidario, se transformó rápidamente en un episodio de extrema tensión.

De acuerdo con la acusación fiscal, el sujeto habría actuado de manera sorpresiva: extrajo un elemento punzante, lo colocó a la altura del cuello de la víctima y le sustrajo su teléfono celular, configurando así una tentativa de robo bajo amenaza. En ese contexto, y durante un forcejeo, el hombre habría sometido a la mujer a tocamientos en sus partes íntimas, lo que dio lugar a la imputación por abuso sexual simple.

La víctima logró finalmente zafarse de la situación y pedir auxilio. Cuando el acusado intentaba huir, fue demorado por personal policial que se encontraba en las inmediaciones, lo que permitió su inmediata puesta a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, a cargo de la fiscal penal Gabriela Souto, quien durante la feria judicial actuó de manera interina. El hombre, de 34 años, fue imputado de forma provisional por los delitos de abuso sexual simple y tentativa de robo.

Durante la audiencia de imputación, el acusado optó por abstenerse de declarar. Tras ello, la fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria el mantenimiento de la detención, al considerar la gravedad de los hechos y el contexto en el que se produjeron. La investigación continúa, mientras se aguardan nuevas medidas en el marco del proceso penal.