Robo de ganado en Anta

Tres hombre fueron imputados por robo de ganado y permanecen detenidos. La acusación se basa en testimonios, aunque aparentemente el animal robado no apareció aún.

La fiscal penal 1 de Anta en feria, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación de El Quebrachal, imputó de forma provisional a dos hombres de 30 años y uno de 33, como coautores del delito de abigeato.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que los acusados permanezcan detenidos.

Un productor ganadero del departamento Anta denunció que el 12 de diciembre, en finca Santa Rosa, ubicada sobre la ruta provincial 46, jurisdicción de Nuestra Señora de Talavera, personas desconocidas le sustrajeron un animal bovino, identificado con caravana amarilla.

Durante la investigación, con el relevamiento de testigos, se pudo conocer que tres hombres fueron vistos arreando el animal durante la noche, desde el interior de la finca hacia las márgenes del río Juramento, para luego cruzarlo con destino a la zona de Los Rosales, en el departamento Metán. Esta maniobra habría sido utilizada para ocultar huellas y evitar ser descubiertos.

Personal de la División Policía Rural y Ambiental realizó relevamientos en el lugar, constató alambrados dañados y pudo individualizar a los sospechosos, quienes actuarían de manera reiterada en hechos similares, reduciendo los animales en carnicerías clandestinas, suponen.