PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
8 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Farándula
Rosario de la Frontera
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
vacaciones 2026
Farándula
Rosario de la Frontera
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
vacaciones 2026

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Robo de ganado en Anta

Testigos señalan a tres jóvenes como cuatreros.
Jueves, 08 de enero de 2026 00:54
La ruta provincial 46, cerca de la finca Santa Rosa.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tres hombre fueron imputados por robo de ganado y permanecen detenidos. La acusación se basa en testimonios, aunque aparentemente el animal robado no apareció aún.

La fiscal penal 1 de Anta en feria, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación de El Quebrachal, imputó de forma provisional a dos hombres de 30 años y uno de 33, como coautores del delito de abigeato.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que los acusados permanezcan detenidos.

Un productor ganadero del departamento Anta denunció que el 12 de diciembre, en finca Santa Rosa, ubicada sobre la ruta provincial 46, jurisdicción de Nuestra Señora de Talavera, personas desconocidas le sustrajeron un animal bovino, identificado con caravana amarilla.

Durante la investigación, con el relevamiento de testigos, se pudo conocer que tres hombres fueron vistos arreando el animal durante la noche, desde el interior de la finca hacia las márgenes del río Juramento, para luego cruzarlo con destino a la zona de Los Rosales, en el departamento Metán. Esta maniobra habría sido utilizada para ocultar huellas y evitar ser descubiertos.

Personal de la División Policía Rural y Ambiental realizó relevamientos en el lugar, constató alambrados dañados y pudo individualizar a los sospechosos, quienes actuarían de manera reiterada en hechos similares, reduciendo los animales en carnicerías clandestinas, suponen.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD