Tensión en el agua: una embarcación al borde del hundimiento fue asistida en Cabra Corral

La tarde transcurría con normalidad en el amplio espejo de agua del Dique Cabra Corral, cuando el viento comenzó a ganar intensidad y el oleaje se volvió cada vez más marcado. En ese contexto, una embarcación de recreo empezó a presentar ingreso de agua, una situación que rápidamente encendió las alertas entre quienes se encontraban navegando en la zona.

El fenómeno se produjo como consecuencia del fuerte viento cruzado que afectaba al dique, generando olas que impactaron de manera constante y con fuerza sobre la embarcación. Esa presión terminó provocando un leve hundimiento, lo que obligó a solicitar asistencia para evitar que el incidente derivara en un escenario más complejo.

Ante la situación, intervino personal especializado del Departamento Lacustre y Fluvial de Cabra Corral, que se desplazó hasta el lugar para asistir a los ocupantes. El procedimiento se desarrolló de manera controlada y sin sobresaltos, priorizando en todo momento la seguridad de las personas que se encontraban a bordo.

Una vez estabilizada la lancha, los efectivos realizaron las maniobras necesarias para remolcarla hasta un sector seguro, fuera de riesgo por el oleaje. Según se informó, los ocupantes se encontraban en buen estado de salud y no fue necesario ningún tipo de atención médica, lo que permitió cerrar el operativo sin mayores complicaciones.

Desde el área lacustre remarcaron que este tipo de episodios suele estar vinculado a cambios repentinos en las condiciones climáticas, habituales en grandes espejos de agua como Cabra Corral. Por ese motivo, insistieron en la necesidad de respetar las recomendaciones de navegación, verificar el estado de las embarcaciones y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en jornadas con viento y lluvia.

El dique Cabra Corral es uno de los puntos turísticos y recreativos más importantes de Salta, con una intensa actividad náutica y de pesca durante gran parte del año. En ese marco, la presencia permanente de personal lacustre resulta clave para prevenir accidentes, brindar asistencia inmediata y garantizar que el disfrute del lugar no se vea empañado por situaciones que pueden evitarse con precaución y controles adecuados.