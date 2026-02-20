Mujer asesinada a puñaladas

Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas en una vivienda del partido bonaerense de San Martín y la Policía detuvo a su esposo por el femicidio.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió durante la mañana de este jueves cuando vecinos escucharon gritos de socorro en un domicilio de la Villa 18, donde la víctima, identificada como Daniela Alejandra Gasis, sufrió heridas de arma blanca en el pecho y los brazos.

En este contexto, la damnificada fue derivada de emergencia al Hospital Castex, en el que los médicos constataron su deceso a causa de las lesiones de consideración.

El presunto agresor, cuyo nombre es Juan Ramón Díaz, es un panadero de 42 años que fue reducido por los transeúntes hasta que efectivos de la Policía Ecológica concretaron su aprehensión, tras la orden del fiscal Cangelosi, de la UFI 3.

Los voceros consultados por NA afirmaron que no se registraron antecedentes de denuncias de violencia realizadas por Gasis, así como tampoco restricciones de acercamiento para el acusado.

A su vez, conforme al testimonio de familiares, la pareja tuvo una situación violenta, pero la mujer no concurrió a ninguna comisaría. Díaz quedó detenido por el delito de femicidio, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho.

Condena

El Tribunal de Primera Instancia de Pristina, en Kosovo, condenó a Endrit Nika por el femicidio de la argentina María Clara Urdangaray en un hotel el 1° de agosto de 2023 y la familia le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que van a apelar el dictamen.

Luego de meses de espera, este jueves los magistrados Gazmend Bahtiri, Gëzim Ademi y Alltën Murseli hallaron a Nika culpable del delito de homicidio agravado y lo condenaron a 18 años de cárcel.