Incautan 15 tn de alimentos impregnados con cocaína

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desbaratar una organización criminal dedicada a comercializar y distribuir productos alimenticios severamente adulterados. Durante el megaoperativo denominado "Carne Blanca", las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho personas y lograron decomisar más de 15 toneladas de mercadería impregnada con cocaína.

La investigación comenzó de manera fortuita en el barrio porteño de Balvanera. Efectivos de la División Investigaciones detectaron un Renault Kangoo que obstruía la vía pública en el cruce de la avenida Rivadavia y Catamarca mientras descargaba grandes cajas.

Al interrogar al conductor, éste aseguró que trasladaba alimentos desde Liniers hacia un hotel de la zona. Sin embargo, las dudas de los oficiales motivaron la apertura de uno de los paquetes. En su interior hallaron una sustancia de color blanco que, tras el test rápido con reactivos químicos, dio positivo para clorhidrato de cocaína.

En este primer control de tránsito se incautaron 62 kilos de alimentos contaminados repartidos en 11 bultos, los cuales iban a ser despachados en un micro de larga distancia hacia la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Tras el descubrimiento inicial, el juez Sebastián Ramos ordenó un allanamiento en un inmenso predio ubicado en el barrio de Liniers. Este lugar funcionaba como centro de acopio y logística, compuesto por dos locales al frente, cinco depósitos y seis viviendas en la parte trasera.

Los investigadores descubrieron 301 bultos de mercadería impregnada con cocaína, alcanzando un peso total de 15.200 kilos. El modus operandi de la banda consistía en traer los alimentos ya contaminados desde Bolivia hasta Liniers, vía camiones -supuestamente-, donde se empaquetaban para luego ser llevados a Once y despachados hacia el sur. El inventario de lo secuestrado incluyen fideos, enlatados, snacks, papas disecadas, frutos secos, fécula, carbón y hasta carne envasada y queso tipo casero. Toda la mercancía atrevesó las principales rutas del norte argentino. Se aguardan las pericias químicas para determinar la cantidad exacta de droga pura que contenían los más de 15.000 kilos decomisados.