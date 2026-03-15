Policía fue confundido con un ladrón y murió baleado

Un suboficial principal de la Policía de Córdoba murió en la zona norte de la capital provincial al recibir un disparo cuando entró a una casa donde ocurría un robo. El autor del disparo fue el dueño de la propiedad, quien creyó que era uno de los delincuentes.

El agente es Luis Azabal, de 56 años, y próximo a jubilarse. A pesar de que fue trasladado de urgencia al sanatorio Allende del Cerro, murió poco después a causa de la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 21 en una casa ubicada sobre la calle Nepper al 5900, en el barrio Villa Belgrano. De acuerdo a la reconstrucción inicial, al menos dos ladrones armados irrumpieron en el hogar, amenazaron a la pareja y ataron a la mujer mientras le exigían dinero al hombre, Paolo Zambelli, de 39 años. En medio del asalto, uno de los delincuentes sacó un cuchillo y lo puso cerca del cuello de la víctima.

Los asaltantes se llevaron más de 1000 dólares y objetos de valor. Vecinos que advirtieron la situación alertaron a la Policía y los delincuentes escaparon.

A partir del llamado, la policía montó un operativo cerrojo en la zona y comenzó un rastrillaje casa por casa, patio por patio y por los techos del barrio para intentar localizar a los sospechosos. Azabal entró en la casa que había sido asaltada y, por motivos que son investigados, Zambelli -que trabaja como gerente de una empresa de sistemas- le dio un disparo con una pistola Glock 9 milímetros.

Zambelli fue detenido en el lugar, aunque recuperó la libertad apenas horas más tarde. La Justicia lo imputó por homicidio agravado, luego se cambió a homicidio por exceso en la legítima defensa.