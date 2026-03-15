Preventiva para una mujer violenta y despechada

La tarde del 10 de febrero pasado una mujer se presentó en un domicilio de barrio San Ignacio de manera violenta y amenazó a los integrantes de la familia si su exesposo (hijo de la dueña de la propiedad) no volvía con ella.

El conflicto, que según la investigación data de seis años atrás, y se originó con la ruptura de la mujer con el hijo de la dueña de casa. La violencia fue tal que incluso apedreó la vivienda, con lo que rompió el cristal de una ventana, y lo acompañó de insultos y amenazas hacia la propietaria y su hija, a quienes la agresora les advirtió que las lastimaría gravemente hasta que su expareja regresara con ella.

Tras retirarse, la mujer volvió cerca de la medianoche, repitiendo el ataque con piedras y manteniendo su postura amenazante. Según los afectados, la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y de sustancias, sumada a su contextura física y la persistencia de su conducta generó un profundo temor y agotamiento en la familia agredida. La policía logró localizar y detenerla. Frente a estos hechos, la jueza de Garantías interviniente escuchó los fundamentos de las partes durante la audiencia flexible y multipropósito, y dictó la prisión preventiva de la mujer de 29 años, quien fue imputada por los delitos de daños, amenazas y agresión con arma, todo en concurso real.

Además la jueza ordenó a las autoridades de la Alcaidía General que se le brinde tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Entre los antecedentes de la acusada figura una condena previa de seis meses de prisión de ejecución condicional dictada en 2025, con lo que surge que en caso de ser condenada por esta causa, será de cumplimiento efectivo.