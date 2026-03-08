Hallan 20 kilos de droga abandonados

Un patrullaje de Gendarmería Nacional terminó con el hallazgo de más de 20 kilos de cocaína abandonados entre la maleza en un sector cercano al río Bermejo, en el norte de Salta. El procedimiento se realizó en la zona conocida como "Carlitos", en cercanías de la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 37, cuando efectivos de la Sección "Núcleo" del Escuadrón 20 Orán recorrían el área.

Durante el operativo, los gendarmes observaron a varias personas que transportaban bultos sobre sus espaldas. Al advertir la presencia de los uniformados, los individuos arrojaron la carga y huyeron rápidamente por el terreno, aprovechando la vegetación y sin poder ser detenidos.

Ante esa situación, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector y encontraron cinco bultos ocultos entre la maleza. Al inspeccionarlos detectaron dos mochilas que contenían 20 paquetes rectangulares.

Las sustancias fueron sometidas a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 20 kilos 880 gramos.

Además, dentro de los otros bultos los gendarmes encontraron bolsas tipo arpillera con 100 kilos de hojas de coca en estado natural.

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, se procedió al secuestro de la droga y de la sustancia vegetal, mientras continúan las actuaciones para establecer quiénes eran las personas que transportaban los bultos y su posible vínculo con maniobras de contrabando.

Otro caso

Días pasados, en un control sobre la ruta 50, a la altura del kilómetro 46, gendarmes del Escuadrón 20 Orán detuvieron una camioneta que transportaba un juego de living. Al pasar los sillones por el escáner detectaron irregularidades y, tras romper el tapizado, encontraron 46 ladrillos con cocaína ocultos en su interior. Las pruebas confirmaron 47 kilos 765 gramos de droga, por lo que el conductor fue detenido y se secuestraron el estupefaciente y el vehículo.