Protestaban por un preso y se prendieron fuego

Familiares de un interno de 26 años que falleció en el Hospital San Martín tras ser herido en una gresca dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, se prendieron fuego de forma accidental mientras protestaban en las inmediaciones de esa cárcel.

En las primeras horas de la tarde de este viernes, un grupo de allegados a Martín Luciano Siegfried se concentró en el ingreso del penal para exigir justicia, se inició una quema de neumáticos que rápidamente se salió de control.

Durante la protesta, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes manipularon las gomas encendidas y, en un descuido, "se terminaron prendiendo fuego ellos mismos", según describieron testigos del incidente. Una de las mujeres presentes casi fue consumida por las llamas de forma accidental, pero logró apartarse a tiempo sin sufrir lesiones de gravedad.

La muerte

La muerte del reo, a quien le restaban apenas dos meses para agotar una condena de cuatro años por delitos de estafa, narcomenudeo y amenazas, reavivó viejos conflictos en el entorno penitenciario ya que contaba con antecedentes vinculados a causas de alto impacto, habiendo sido juzgado y absuelto en el marco del femicidio de Alejandra Silva, ocurrido en 2018, caso por el cual Facundo Siegfried cumple actualmente prisión perpetua.

En el lugar, el despliegue policial intentó contener el avance del fuego y evitar que la situación pasara a mayores, mientras los familiares denunciaban la falta de seguridad dentro de los pabellones.

La investigación judicial se encuentra en manos de la Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Patricia Yedro.

El conflicto se habría originado por "problemas de convivencia y disputas de liderazgo" dentro del pabellón donde se encontraba la víctima. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias analizan los videos de seguridad para determinar responsabilidades, en un clima que sigue siendo de total hermetismo y hostilidad en las inmediaciones del penal paranaense.