Analizan habilitar el uso de tarjetas de débito y crédito en el sistema de Saeta

El pasado viernes el diputado provincial David Leiva se reunió con Claudio Mohr, titular de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA), Claudio Mohr, y el secretario de Modernización del Estado provincial, Martín Güemes. En ese encuentro se abordó una iniciativa cuya implementación ha venido siendo reclamada por muchos usuarios en los últimos tiempos en el servicio de transporte masivo de pasajeros de la Región Metropolitana de Salta.

En un proyecto de declaración que presentó semanas atrás en la Cámara baja provincial, Leiva planteó la necesidad de avanzar en la instrumentación de procedimientos que agilicen y amplíen las modalidades de recarga de créditos con las que cuentan hoy los pasajeros en el servicio de colectivos a través de la habilitación de la posibilidad de pago directo con tarjetas de débito y crédito.

En esa iniciativa se hizo notar que actualmente los usuarios deben cargar sus tarjetas SAETA en puntos de venta específicos o a través de plataformas virtuales, lo que genera inconvenientes como demoras y la necesidad de realizar cargas previas. Muchos de los puntos de recargas, en efecto, están establecidos en pequeños negocios barriales o en locales que atienden en los horarios de atención del comercio, de modo que en más de una ocasión usuarios que necesitan recargar sus tarjetas para poder subir un colectivo los encuentran cerrados. Esta limitación fue solucionada en parte por la modalidad de recarga on line, pero esta alternativa también presenta sus complicaciones, porque los créditos que se adquieren a través de las plataformas no tienen un impacto inmediato en las tarjetas y esa demora también dificulta la accesibilidad a quienes no realizan las recargas con algunas horas de antelación.

En este contexto, el legislador propuso que se habilite en el servicio de colectivos el uso de tarjetas bancarias de débito y crédito como métodos opcionales de pago directo.

Una reunión "positiva"

Leiva calificó la reunión que se concretó el pasado viernes como positiva y explicó que las alternativas analizadas buscan mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público en Salta, a partir de una adecuación de los sistemas de pago de los que dispone actualmente la sociedad anónima del Estado provincial que administra el servicio de transporte pasajeros de la capital salteña y municipios vecinos del Valle de Lerma. "Entendemos que SAETA avanzará ahora sobre los aspectos técnicos de la propuesta y que prontamente definirá las nuevas herramientas para ampliar la accesibilidad al esencial y masivo servicio de pasajeros", remarcó el diputado, tras el encuentro.

Güemes, por su parte, señaló que la "empresa de transporte ya está trabajando para facilitar el acceso a las formas de pago y recargas de las tarjetas", en línea con el proyecto que presentó el diputado David Leiva.

Tras la reunión se confirmó que SAETA tiene previsto realizar pruebas piloto para modernizar los procesos tecnológicos, a fin de ampliar las opciones con las que cuentan hoy los usuarios del sistema para pagar los pasajes.

Desvíos por obras

Este lunes en el casco céntrico de la capital salteña está previsto el inicio de trabajos de reparación de calzadas sobre la avenida Sarmiento y calle Islas Malvinas- Adolfo Güemes. Desde Saeta se informó que, desde las 8 y hasta tanto se concluyan las obras, las líneas ómnibus que habitualmente cubren sus recorridos por esas arterias tendrán cambios en sus itinerarios y la ubicación de algunas paradas. Los cambios momentáneos de recorridos y paradas que tendrán las líneas 7A, B y C (sobre Sarmiento) y 1C, 2G y 6AC (Islas Malvinas - Adolfo Güemes) pueden verse en detalle en la página de Saeta: http://saetasalta.com.ar/

Desde las 8, se realizará en la sede de la Municipalidad de La Caldera, de avenida General Güemes 385, la audiencia pública que convocó la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para debatir la nueva readecuación que tendrá el cuadro tarifario del servicio de colectivos de la Región Metropolitana de Salta.

Saeta pidió al ente de transporte una actualización que llevaría el boleto urbano, que hoy está en $490, a un valor cercano a los $744 desde fines de ese mes o inicios del próximo. Tras la audiencia será la AMT la que definirá los nuevos valores que tendrá el cuadro tarifario de Saeta y su forma aplicación, la que podría disponerse en uno o dos tramos, tal como se acordó tras la última audiencia.