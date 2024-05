Audiencia por el aumento de Saeta: piden que haya un boleto obrero

Hoy se realizó la audiencia pública por el tercer incremento del boleto de colectivo que pasaría, de aprobarse, a $742.53. Es que el pasaje arrancó el año a $110 y esta suba se da en medio de una fuerte crisis económica.

Uno de los legisladores que participó fue Roque Cornejo, del Bloque Ahora Patria. El diputado provincial apuntó que ante un "excesivo aumento que solo apoya Saeta", analizan otras salidas como la de un "boleto obrero". Cornejo advirtió que con este último aumento muchos trabajadores "no van a poder pagarlo. Estuve hablando con la gente de comercios minoristas que son los que solventan principalmente el transporte y aducen que son 4 boletos diarios por el horario cortado. Advirtieron que muchos de los empleadores que reconocen el transporte, ante los incesantes incrementos, no van a actualizar los salarios", explicó. Por estos motivos, indicó, analizan un proyecto de ley para que, "como en otras provincias, cómo en Córdoba, haya un boleto obrero que pague el 50%. No es justo que sean siempre los trabajadores quienes asumen los costos", advirtió.

Piden que se conozca la situación financiera de la empresa

A la par, el diputado insistió con un reclamo que hace desde que asumió, que se conozca "la situación financiera de la empresa, el último balance es del 2022. Nunca se sabe la rentabilidad, quien se lleva la plata a la casa", cuestionó.

Desde una banca nacional y desde otro sector político, el diputado nacional por el Frente de Todos, Emiliano Estrada, también apuntó a los números de las empresas luego de participar de la audiencia pública. "Estuvo Mohr (Claudio, presidente de Saeta) y no tiene siquiera la estructura de costos de la empresa, con lo cual no están explicando por qué sube", cuestionó.

Estrada: "Hay una estrategia para utilizar la coyuntura de crisis actual"

Para Estrada, hay una estrategia de utilizar la coyuntura de crisis actual y la postura del nuevo gobierno nacional para solapar una quita de subsidios provinciales. "No tiene por qué cualquier usuario subsidiar el costo de la gratuidad de jubilados y estudiantes. Ese es un compromiso que asumió la provincia y que debe pagar la provincia, no una empleada doméstica que gana 270 mil pesos y que debe pagar para ir a trabajar", advirtió.

El economista ahondó en las cifras y aseguró que mientras se dice que "Saeta ajusta los precios por inflación, pero un 700% desde enero, cuando el sistema no subió a ese nivel, ni la nafta ni paritarias, que en el mejor de los casos 40% ; ¿entonces, cómo se explica?", preguntó.