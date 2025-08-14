Detenidos en Salvador Mazza por transportar droga

Gendarmes de la Sección Vial "Caraparí", del Escuadrón 61 "Salvador Mazza", mientras patrullaban observaron una moto con dos personas a bordo, quienes se dirigían hacia la Ruta Nacional 34. Los uniformados los siguieron y detuvieron su marcha. En medio del control observaron que una mochila tenía paquetes con una sustancia vegetal amarronada.

Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para "cannabis sativa", totalizando 3 kilos 793 gramos, que fueron incautados, mientras que ambos involucrados quedaron detenidos.

Personal de la misma Unidad incautó 6 kilos 176 gramos de cocaína en un segundo procedimiento llevado adelante cuando fueron advertidos por una camioneta que circulaba desde el camino secundario denominado "Las vías" hacía la Ruta Nacional 3.

Al efectuar la requisa del rodado, los funcionarios constataron que se desplazaban tres ciudadanos, transportando un colchón con base de somier y respaldo; 12 packs de gaseosa de origen extranjero, tres teléfonos celulares, 247.000 pesos argentinos y una mochila con seis paquetes rectangulares en su interior, los cuales contenían el estupefaciente.