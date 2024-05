En la audiencia Saeta aseguró que tiene uno de los boletos más bajos

En La Caldera se realizó ayer la audiencia pública por el incremento del boleto solicitado por Saeta a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). No fueron muchos los que se llegaron a escuchar y exponer en la audiencia no vinculante en una mañana muy fría. Sin embargo se contó con la presencia de algunos usuarios y por sobre todo de funcionarios, legisladores y representantes de consumidores, quienes cuestionaron por "inoportuno" y "excesivo en comparación a la inflación". Pidieron que no se lo apruebe.

En La Caldera se realizó ayer la audiencia pública por el incremento del boleto solicitado por Saeta a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). No fueron muchos los que se llegaron a escuchar y exponer en la audiencia no vinculante en una mañana muy fría. Sin embargo se contó con la presencia de algunos usuarios y por sobre todo de funcionarios, legisladores y representantes de consumidores, quienes cuestionaron por "inoportuno" y "excesivo en comparación a la inflación". Pidieron que no se lo apruebe.

Si la AMT hiciera lugar al pedido, será la tercera actualización del año. En enero, el boleto pasó de $110 a $290, luego, en marzo pasó a $490 y con el último pedido se iría a $742,53.

Primero expusieron las empresas nucleadas por Saeta. Según explicó Claudio Mohr, presidente de Saeta, se mostraron "los números y la realidad del transporte" para justificar la actualización. "Somos realistas y sabemos que esto tiene un impacto en la gente",admitió. Agregó que el pedido fue en la medida de "mantener viable el sistema".

Mohr señaló que "Salta está en el puesto 44 de las 58 jurisdicciones en cuanto al costo de boleto" y que, sin subsidios el pasajero de la ciudad debería pagar $1828 . "En Santa Fe y Rosario se está pidiendo $1300, $1400 y $1900 en Mar del Plata", comparó.

Mohr también marcó que el primer trimestre "acumula un 55% de inflación y eso impacta en la estructura de costos , salariales principalmente, y combustible".

"Se dice que Saeta ajusta los precios por inflación, pero aplica un 700% desde enero, cuando el sistema no subió a ese nivel, ni la nafta ni paritarias, que en el mejor de los casos 40% ; ¿entonces, cómo se explica?", cuestionó el diputado nacional, Emiliano Estrada.

El economista que también participó de la audiencia, además criticó la presentación de Saeta por no exponer " siquiera la estructura de costos de la empresa, con lo cual no están explicando por qué sube". "No tiene por qué cualquier usuario subsidiar el costo de la gratuidad de jubilados y estudiantes, ese es un compromiso que asumió la Provincia y que debe pagar la Provincia, no una empleada doméstica que gana 270 mil pesos y que debe pagar para ir a trabajar", advirtió el legislador de Unión por la Patria.

El economista ahondó en las cifras y recalcó el planteo de la empresa está lejos de "la razonabilidad y la lógica", y se refirió que en una nota en este matutino a inicio de año "Mohr dice que para el boleto que tenía un costo total de más de $5 mil millones, la provincia ponía $4 mil millones por mes y Nación más de $600 millones y $1.200 millones que ingresaba por el pago del boleto a $110 de los usuarios. Con lo cual, yo le hago un cálculo en función del nuevo precio del boleto y me da con que Saeta está arriba de los 5 mil millones de pesos de recaudación", advirtió.

El legislador nacional coincidió con el diputado provincial Roque Cornejo, del Bloque Ahora Patria, sobre los costos y ganancias de la empresa. Cornejo pidió que se conozca "la situación financiera de la empresa, el último balance es del 2022. Nunca se sabe la rentabilidad, quien se lleva la plata a la casa", cuestionó.

El diputado provincial apuntó que ante un "excesivo aumento que solo apoya Saeta", analizan otras salidas como la de un "boleto obrero". Cornejo advirtió que con este último aumento muchos trabajadores "no van a poder pagarlo. Estuve hablando con la gente de comercios minoristas que son los que solventan principalmente el transporte y aducen que son 4 boletos diarios por el horario cortado. Advirtieron que muchos de los empleadores que reconocen el transporte, ante los incesantes incrementos, no van a actualizar los salarios", explicó. Por estos motivos, indicó, analizan un proyecto de ley para que, "como en otras provincias, cómo en Córdoba, haya un boleto obrero que pague el 50% . No es justo que sean siempre los trabajadores quienes asumen los costos", advirtió.

Defensoría

En tanto, por la Defensoría del Pueblo participó Federico Nuñez Burgos, quien hizo especial hincapié en la coyuntura de crisis. "Es inoportuno", advirtió.

"Esperamos que no se autorice, sobre todo pensando en el bolsillo de los trabajadores", resaltó y nombró el aumento de los servicios como parte de lo que asfixia el bolsillo. En diálogo con Radio Salta el abogado descartó la posibilidad de que se apruebe un valor menor por no ser una alternativa "porque no debe autorizarse. Lo conveniente es discutir otras cuestiones vinculadas al transporte".

Nuñez Burgos indicó que a inicios de la próxima semana se deberá saber si AMT autorizó el incremento, cómo se ejecutará y desde cuándo. "Pedimos un sistema solidario, no de libre mercado", finalizó.