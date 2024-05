Clausura por supuestas fiestas clandestinas: habló la abogada de “Posada San Francisco” y dijo que se trata de un “centro cultural y artístico"

Tras la clausura del local “Posada San Francisco”, por reiteradas denuncias de vecinos del Paseo de la Fe, por fiestas clandestinas, presencia de menores e insultos a la comunidad religiosa, desde el espacio salieron a aclarar la situación y dijeron que se trata de un lugar que funciona como un “Centro Cultural y Artístico”, en dónde se hacen filmaciones para promocionar a Djs y distintos grupos de arte que buscan promocionarse.

Así lo aseguró la abogada del establecimiento, Lucia Brandan, quien agregó que la casa, ubicada en calle Dean Funes 8, se encuentra ubicada en un lugar turístico con una “vista privilegiada”.

En relación a la supuesta imagen de una “vagina”, aseguró que es una mal interpretación de la obra de una artista salteña, que en realidad representa a un “útero”.

Señaló que, actualmente, trabajan para solucionar la cuestión contingente y luego buscarán habilitarse como un espacio cultural.

El último sábado se realizó un operativo, en donde la policía desalojó a las personas que eran parte de un evento en esté lugar, previamente convocado por redes sociales.

En diálogo con El Tribuno, la abogada de la Posada explicó: “Queremos aclarar que esté local en realidad funcionaba desde hace poco como un centro cultural y artístico. Veníamos hablando con los dueños para tratar de iniciar los trámites de habilitación municipal, y estuvimos haciendo todas las averiguaciones pertinentes para habilitarlo como un centro de intercambio cultural. Ya que es un lugar hermoso y tiene una vista privilegiada, aquí se hacen encuentros de arte más que nada”.

Fiestas electrónicas

En referencia a las fiestas electrónicas, dijo: “La música electrónica también es un arte que viene en auge y ya está bastante asentada en la provincia de Córdoba, Buenos Aires y en Salta. En donde se viene trabajando bastante en una especie de conjunción, entre el arte plástico y la música electrónica, que tiene como finalidad expandir la cultura. El lugar no tiene un espíritu de ser un boliche o un bar, ni nada por el estilo, sino más que nada un punto de encuentro y de fomento de la cultura en si”.

Y siguió: “Venimos trabajando para lograr la habilitación. Está clausura que se dispuso ocurrió cuando nos encontrábamos haciendo la filmación de un 'set', un formato que utilizan los DJs para promocionar su trabajo”.

Presencia de menores en el local

En tanto, sobre la presencia de menores denunciada por vecinos, Brandan explicó: “Como encuentro cultural o en la inauguración de la muestra puede que haya participado algún menor o no, pero no es un boliche ni una fiesta clandestina, en donde participen menores para nada”.

Y continúo: “Respecto a la cuestión de los sonidos es un tema subjetivo, al menos en las actas que yo tengo sobre las cuales estoy trabajando en la fiscalía de contravenciones y con la Municipalidad, no hay una constatación de decibeles. Desde el lugar los dueños están siempre atentos a que los ruidos no superen los decibeles. Es por eso que desmiento que se hagan fiestas clandestinas”.

Sobre la imagen de la “vagina” denunciada por los vecinos

Asimismo, la abogada habló sobre la imagen que denunciaron los vecinos como un insultó a la comunidad religiosa, y aclaró: “Aprovechó para aclarar que la artista que hizo esa obra es Manuela de la Cruz, que viene trabajando y tuvo exposiciones hace poco en el MAC. Yo soy abogada cultural y esa obra se expuso en diciembre del año pasado, y la verdad es que no se trata de una boca con una vagina y no tiene ningún espíritu ofensivo en si. Si uno mira con atención la imagen en realidad es un útero y hay toda una construcción artística y discursiva alrededor de la relación que existe entre el útero y la garganta. No tiene ningún afán de ser ofensivo hacía la comunidad religiosa”. Y agregó: “Creo que en Salta la cultura tanto de los artistas plásticos como de los músicos está en auge. Hay mucho desconocimiento en si, sobre todo en lo que respecta al arte y la música electrónica, me parece que hay una demonización. En realidad los artistas que trabajaron en la obra aman Salta, y no tienen ninguna cuestión de lucha ideológica en si”.

No buscan habilitar el lugar como bar o boliche

En cuanto al código urbano que prohíbe los espectáculos en la zona, Brandan explicó: “Justamente cuando estuvimos trabajando en la identidad del lugar para la habilitación, tomamos conocimiento de que está es una zona en donde no se permiten muchas actividades. La verdad es que lo que se busca en este lugar no es una habilitación como bar ni boliche, ya que sabemos que eso no es compatible con el código urbano”.

Sin embargo, resaltó: “Pero como Centro Cultural si se pueden realizar actividades, eso lo tenemos en claro. Entonces ahora nos topamos con una situación que fue más que nada, por una mal interpretación de los vecinos. Entendemos sus molestias, lo comprendemos, pero nunca fue la intención insultar a la fe católica, ni a los vecinos. Lo que se busca es simplemente compartir culturalmente los puntos más lindos de Salta”.

Aclaración sobre el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar

Ante la consulta de esté medio por videos que enviaron los vecinos, en donde se muestran a personas consumiendo bebidas alcohólicas en la terraza, explicó: “Yo tengo entendido que en todas las muestras artísticas hay un convido, o un brindis, lo que sea pero la finalidad es esa. En cada evento siempre hay algo para convidar, eso es lógico”.

En cuanto a las invitaciones promocionadas por redes sociales, con cobró de entrada, aseguró que es una de las cuestiones que los está complicando en la fiscalía contravencional. “La realidad es que los chicos que hicieron la filmación ese día, pidieron el espacio en ese formato de filmación que se utiliza para promocionar el trabajo de los djs. Pero desde la Posada no se cobra una entrada. Suponemos que ellos estaban buscando la forma de solventar los costos de la producción, por eso se hicieron esas invitaciones, es decir tiene que ver con ellos”.

Trabajo con la fiscalía contravencional

La letrada adelantó que se encuentran trabajando con la fiscalía contravencional y están buscando hacer todos los procedimientos, también ante el Tribunal de Faltas. “Estamos buscando solucionar primero la cuestión contingente y posteriormente seguiremos trabajando en esto, se nos complico con esté tropiezo”.

“Lamentamos las molestias ocasionadas, dentro de nuestro espacio no buscamos ser irrespetuosos con la fe de los salteños. Es algo que no se puede tocar, ni discutir, de parte nuestro equipo hay un compromiso, saben las cosas que se pueden hacer y las que no. Pedimos que se le baje un poco al drama y al morbo, ya que las actividades que se realizan aquí son culturales”, finalizó la abogada de la Posada San Francisco.