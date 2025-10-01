¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14°
1 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Pymes
ataques de Hamas
elecciones de octubre
Municipalidad de Salta
Abuso sexual
Siniestros viales en Orán
Educación en Salta
teatro
semana del torrontés de altura 2025
Salta

Cafayate vive la Semana del Torrontés de Altura

El Museo de la Vid y el Vino propone actividades culturales, turísticas y enoturísticas para homenajear al Torrontés, cepa emblema de los valles calchaquíes.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 09:42
Del 6 al 12 de octubre, se celebrará la 12ª edición de la Semana del Torrontés de Altura, una iniciativa del Museo de la Vid y el Vino que nació en 2014 y hoy integra el calendario nacional del vino.

La Semana del Torrontés de Altura es un producto cultural y enoturístico, que colabora con el posicionamiento internacional de la Ruta del Vino, valoriza al Torrontés como cepa distintiva de Salta, fomenta alianzas entre los actores públicos y privados, a la vez que potencia la oferta cultural y turística de la Provincia.

 

 

Durante toda la semana se podrá disfrutar de música en vivo, visitas guiadas en bodegas, ferias de vinos, descuentos y múltiples propuestas en el Museo de la Vid y el Vino. El museo será sede de un programa que comenzará el miércoles 8 de octubre a las 19, se realizará Poesía y Torrontés, una ronda literaria de poetas y escritores vinculados al vino.

El jueves 9 a las 10 tendrá lugar la jornada de concientización sobre consumo responsable junto a la Policía de Salta. Por la tarde, a las 19, se dictará una clase magistral sobre Torrontés a cargo del ingeniero Jonathan Vega y el enólogo Joaquín Miguel Ramírez Sánchez, dirigida a estudiantes de nivel superior, con cupos limitados.

El sábado 11 a las 19 llegará Torrontés de Altura, un salón de vinos al aire libre con música de DJ para disfrutar de la noche cafayateña.

La organización invita a los prestadores de servicios turísticos como bodegas, hoteles, vinotecas, artesanos y restaurantes a sumarse con actividades, eventos y promociones que formarán parte del calendario oficial. Los interesados pueden escribir hasta el lunes 29 de septiembre al correo [email protected].

 

