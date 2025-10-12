¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Especial

Formación estratégica en protección contra incendios: curso presencial sobre NFPA 25 en Salta

Domingo, 12 de octubre de 2025 20:45

En un contexto donde la seguridad técnica y el cumplimiento normativo son pilares de excelencia institucional, BLUGMA INGENIERÍA  presenta una capacitación presencial de alto nivel, auspiciada por la Fundación COPAIPA: “Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendio según NFPA 25”, a realizarse los días 23 y 24 de octubre en el prestigioso Hotel Sheraton Salta.

Este curso está diseñado para profesionales, técnicos y responsables de instalaciones que buscan actualizar sus conocimientos en base a estándares internacionales, con foco en sistemas de protección hídrica contra incendios. La norma NFPA 25, reconocida globalmente, establece los criterios para garantizar la operatividad y confiabilidad de estos sistemas a lo largo del tiempo.

💡 ¿Por qué es clave esta formación?

•     Porque la inspección y el mantenimiento adecuados salvan vidas y protegen activos críticos.

•     Porque cada vez más organismos, empresas y auditorías exigen competencias alineadas con normativas internacionales.

•     Porque permite integrar teoría y práctica en un entorno profesional, con networking técnico de alto valor.

👨‍🏫 Dictado por el Ing. EMILIO E GONZÁLEZ, referente en ingeniería de seguridad contra incendios y con gran experiencia en la materia, miembro de SFPE, NFPA y API, y Certified Fire Inspector II (IFMA – USA). 

Su trayectoria en formación técnica y asesoramiento institucional garantiza una experiencia formativa rigurosa, aplicada y actualizada.

📍 Lugar: Sheraton Salta Hotel – Gral. E. de Uriburu 330, Salta, Argentina

🗓️ Fechas: 23 y 24 de octubre – Jornada completa

💰 Inversión: $65.000 ARS – Cupos limitados

📩 Informes e inscripción: [email protected] (CUPOS LIMITADOS)

⚠️ Este curso no es oficial NFPA ni está vinculado a dicha organización

