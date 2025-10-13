¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caso cordeyro
Gustavo "Guflo" Flores
Metán
Empleo en Salta
Conflicto en Franja de Gaza
salud mental
Rosario de Lerma
General Güemes
Flavia Royón
circunvalación de Vaqueros
Salta

Flavia Royón: "Impulsaré la producción de biocombustibles"

Prometió la candidata a senadora nacional, durante una visita a un complejo agroindustrial en Orán.
Lunes, 13 de octubre de 2025 01:01
La candidata a senadora nacional por "Primero los Salteños", Flavia Royón, reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo y energético del norte argentino durante una visita al complejo agroindustrial Seaboard Energías Renovables y Alimentos, en la ciudad de Orán.

"Impulsaré el corte de biocombustibles que la producción salteña necesita y que son el motor de una Argentina federal, con empleo y producción", aseguró Royón ante empresarios, trabajadores y referentes locales del sector agroindustrial.

La candidata destacó la importancia de los biocombustibles y las energías renovables como generadores de trabajo y arraigo para la región: "Son trabajo, industria y arraigo para nuestra gente. El norte tiene con qué liderar ese cambio", afirmó, subrayando que Salta cuenta con recursos y capacidades para convertirse en un actor central de la matriz energética nacional.

Desarrollo, empleo y visión federal

Durante su visita, Royón hizo hincapié en la necesidad de que el sector productivo y energético de la provincia cuente con reglas claras, infraestructura adecuada y una agenda legislativa que acompañe al interior: "Mientras desde Buenos Aires discuten poder, nosotros trabajamos para generar desarrollo real, con empleo y con una visión federal que empuje a Salta hacia el futuro", dijo.

En relación con los recortes de recursos que afectan a distintas áreas de la provincia, la candidata sostuvo: "A eso voy a Buenos Aires: a pelear por lo nuestro. Nadie lo va a hacer por nosotros".

Flavia Royón, quien cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, identificará su candidatura en la boleta con el poncho salteño, símbolo de la identidad regional y de su compromiso con la provincia. La dirigente recorrió el complejo Seaboard acompañada de directivos de la empresa y referentes locales, y destacó la capacidad de Salta para generar empleo y desarrollo sostenible, especialmente en los sectores de biocombustibles y energías renovables.

 

