Flavia Royón: "Impulsaré la producción de biocombustibles"

La candidata a senadora nacional por "Primero los Salteños", Flavia Royón, reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo y energético del norte argentino durante una visita al complejo agroindustrial Seaboard Energías Renovables y Alimentos, en la ciudad de Orán.

"Impulsaré el corte de biocombustibles que la producción salteña necesita y que son el motor de una Argentina federal, con empleo y producción", aseguró Royón ante empresarios, trabajadores y referentes locales del sector agroindustrial.

La candidata destacó la importancia de los biocombustibles y las energías renovables como generadores de trabajo y arraigo para la región: "Son trabajo, industria y arraigo para nuestra gente. El norte tiene con qué liderar ese cambio", afirmó, subrayando que Salta cuenta con recursos y capacidades para convertirse en un actor central de la matriz energética nacional.

Desarrollo, empleo y visión federal

Durante su visita, Royón hizo hincapié en la necesidad de que el sector productivo y energético de la provincia cuente con reglas claras, infraestructura adecuada y una agenda legislativa que acompañe al interior: "Mientras desde Buenos Aires discuten poder, nosotros trabajamos para generar desarrollo real, con empleo y con una visión federal que empuje a Salta hacia el futuro", dijo.

En relación con los recortes de recursos que afectan a distintas áreas de la provincia, la candidata sostuvo: "A eso voy a Buenos Aires: a pelear por lo nuestro. Nadie lo va a hacer por nosotros".

Flavia Royón, quien cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, identificará su candidatura en la boleta con el poncho salteño, símbolo de la identidad regional y de su compromiso con la provincia. La dirigente recorrió el complejo Seaboard acompañada de directivos de la empresa y referentes locales, y destacó la capacidad de Salta para generar empleo y desarrollo sostenible, especialmente en los sectores de biocombustibles y energías renovables.