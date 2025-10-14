Certificado de antecedentes para remiseros y taxistas

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta y la Secretaria de Seguridad, realizan un trabajo conjunto para agilizar el trámite del Certificado de Antecedentes Penales para el sector impropio. El mencionado certificado es uno de los requisitos de la Actualización Documental 2025, que deben cumplir los trabajadores de taxis y remises.

Es por ello que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris mantuvo una reunión con el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, para que se habilite un cupo de 80 personas, los días sábados de 8 a 13 horas (40 turnos) y de 15 a 20 horas (40 turnos).

Ferraris destacó el trabajo conjunto con la Secretaria de Seguridad y la disposición de toda el área y personal policial por la atención de los días sábados, para que los actores del transporte impropio puedan obtener el Certificado de Antecedentes Penales.

"Es muy importante que los taxistas y remiseros cuenten todos los años con el Certificado, ya que es un benefecio para la sociedad de poder viajar seguros", resaltó Ferraris.

Asignación del turno

Se dará prioridad a los trabajadores del sector impropio que les toque realizar el trámite de actualización documental, según el cronograma estipulado (ver página web www.amtsalta.gob.ar)

Los taxistas y remiseros deberán ingresar al Sistema Integral con su clave y contraseña, de lunes a jueves de 8 a 13 horas, y solicitar el turno y horario para el día sábado.

La AMT aclaró que se mantienen los turnos de lunes a viernes para obtener el Certificado, en dicho caso también se deben solicitar por el Sistema Integral, y se dan 6 cupos por día.

Participaron de la reunión los coordinadores de la Secretaría de Seguridad, Rogelio Saravia Toledo y Francis Mir, por la Policía de Salta, la jefa de la División Antecedentes Policiales, Josefina Jayme Torrez, la jefa de la División Centro de Coordinación Administrativa María Noelia Estrada, representando a la división Asuntos Judiciales, Carla Arias y por Antecedentes Personales, Laura Pistán.