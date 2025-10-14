¡Salta busca a su Maestro de la Barra!

Salta se prepara para vivir una experiencia única para los amantes de la coctelería. El próximo viernes 7 de noviembre, el Nuevo Casino Alberdi, ubicado en Alberdi 165, abrirá sus puertas para recibir "Maestros de la Barra", un evento que promete revolucionar la escena gastronómica y de entretenimiento de la ciudad.

Un grupo seleccionado de bartenders de Salta se darán cita para presentar sus creaciones más originales y competir por el codiciado título de "Maestro de la Barra". Un jurado profesional será el encargado de evaluar cada propuesta, pero el público también tendrá un rol protagónico, ya que podrá votar por su trago favorito y coronar al ganador.

¿Cómo conseguir entradas para Maestros de la Barra?

Las entradas para esta imperdible noche estarán a la venta próximamente. Con la adquisición de la entrada, los asistentes no solo tendrán la oportunidad de degustar los cuatro tragos de autor en competencia, sino que también formarán parte activa de la elección del Maestro de la Barra.

Pero la noche de "Maestros de la Barra" no será solo coctelería. El evento contará con música en vivo que creará el ambiente perfecto para disfrutar de cada sorbo, sorteos con premios increíbles y muchas sorpresas más que harán de esta una velada inolvidable.

Los organizadores prometen que esta será la primera edición de un evento que llega para quedarse y consolidarse como un clásico en el calendario de Salta. "Maestros de la Barra" es una cita obligada para quienes buscan una noche diferente, llena de sabor, frescura y diversión, cómo sólo Nuevo Casino Alberdi te puede ofrecer.