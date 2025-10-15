EDESA inauguró un centro de formación

El Centro de Formación, que forma parte del Programa de Oficios de EDESA, es el segundo en la provincia y el primero en la localidad, y busca acercar oportunidades concretas de capacitación a quienes desean mejorar sus condiciones de empleabilidad y proyectar un futuro laboral.

El Gerente General Operativo de EDESA, Ing. Jorge Salvano, destacó que estos espacios "brindan la posibilidad de que los jóvenes tengan la oportunidad de formarse, porque el camino de la educación es el más importante". Asimismo, sostuvo que "nuestra misión es formar parte y estar cerca de las comunidades donde prestamos servicio".

Por su parte el intendente de Joaquín V. González, Juan Domingo Aguirre, resaltó "la buena voluntad de poner este Centro al servicio de la comunidad especialmente para los jóvenes".

El curso inaugural, "Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida", se dicta en el marco del programa Potrero Digital, y está orientado a desarrollar habilidades digitales, inglés técnico y herramientas interpersonales que faciliten la inserción laboral.

El gerente de EDESA, Jorge Salvano y el intendente J. Aguirre.

Juan José Bertamoni, Director de Potrero Digital, sostuvo que "la propuesta combina conocimientos técnicos con herramientas para fortalecer la confianza, la comunicación y la autonomía personal, que son igual de valiosas en cualquier entorno de trabajo" .

A través de esta iniciativa, 50 vecinas y vecinos de la zona acceden a una formación gratuita orientada a fortalecer sus competencias digitales y personales para el mundo del trabajo actual.

El espacio

Gracias al trabajo articulado con la Municipalidad de Joaquín V. González, que cedió el espacio y coordinará su funcionamiento, se puso en marcha el Centro de Formación de Oficios, ubicado en el CIC del Barrio San Antonio.

EDESA acondicionó y equipó el lugar con diez computadoras de escritorio y un SmartTV, creando un entorno moderno, accesible e inclusivo, diseñado para fomentar el aprendizaje colaborativo y garantizar el acceso a la tecnología como herramienta de desarrollo y formación.

Estos espacios impulsados por la empresa son lugares abiertos a la comunidad, en el que se busca ofrecer una variedad de programas, que incluyan habilidades digitales para jóvenes y adultos, formación en diferentes oficios, capacitación para emprendedores y diferentes trayectos educativos.

Este Centro, que se suma al inaugurado en 2024 en Tartagal, representa un nuevo paso dentro del compromiso de EDESA con el desarrollo social y la capacitación laboral en toda la provincia de Salta, fortaleciendo el vínculo con las comunidades y acompañando sus proyectos de crecimiento.