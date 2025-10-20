PUBLICIDAD

20 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Elecciones 2025
Vialidad Nacional Salta
Caída de Amazon web service
Dólar blue en Salta
Clima en Salta
Javier Milei
Manuel Adorni
Metán
Catherine Fulop
contravenciones en el centro
Salta

Clima en Salta: suben las temperaturas lentamente y mirá lo que se anuncia para el fin de semana

Tras un lunes fresco con una máxima de 20°, el pronóstico anuncia un marcado aumento de la temperatura en los próximos días. Sin embargo, el fin de semana -cuando se celebran las elecciones legislativas- el tiempo cambiaría.
Lunes, 20 de octubre de 2025 18:25
El inicio de esta semana en Salta se presentó fresco y húmedo. Este lunes la temperatura mínima fue de 14°C y la máxima alcanzó los 20°C alrededor de las 16. Y según informó el meteorólogo Ignacio Escobar, el panorama comenzará a cambiar gradualmente con el correr de los días.

“Vamos a tener un incremento en las temperaturas a lo largo de la semana”, explicó el especialista en diálogo con El Tribuno, aunque aclaró que “todavía sigue circulando aire fresco, que mantiene la humedad y evita que las temperaturas se disparen”.

Para este martes se espera una máxima de 24° y una mínima de 11°, con menos nubosidad.

El miércoles se anticipa un clima más agradable, con cielo algo nublado, mínima de 14° y una máxima de 28°.

Para el jueves, en tanto, el termómetro podría alcanzar los 29°, con cielo parcialmente nublado.

Respecto al viernes, Escobar señaló que la probabilidad de lluvias, por ahora, es baja: "Hay modelos que directamente no las están dando; días pasados mostraban tormentas para esa jornada, pero esa tendencia está bajando”. En consecuencia, para el inicio del fin de semana se aguarda una temperatura máxima que también rondaría los 29º.

Cómo estará el tiempo para las elecciones

El sábado se pronostica una máxima de 25° para la ciudad de Salta con posibles precipitaciones, mientras que el domingo, día de las elecciones legislativas nacionales, también se mantendría con probabilidad de lluvias y una temperatura similar.

Sin embargo, en las próximas 48 horas habrá una actualización sobre el tiempo en la región que podría, o no, modificar el pronóstico.

Récords del mes de octubre

Aunque la semana pasada se registró una jornada muy calurosa con un pico de 34, octubre se mantiene con valores por debajo del promedio habitual. El récord de temperatura mínima para este mes se dio en 2009, con –1,3°C, y para la próxima se semana se anuncia días fríos.

En cuanto a las lluvias, se rompió el récord de precipitación en 24 horas: el viernes 17 de octubre cayeron 59 mm, superando los 44,5 mm de 2018, el registro más alto en los últimos 30 años. El acumulado mensual ya alcanza 63,3 mm, cuando en octubre de 2024 se habían registrado apenas 50 mm.
 

