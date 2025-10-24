PUBLICIDAD

24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
premios incaa
código salta
Yacaré en Embarcación
economia
expo moda cerrillos
Museos Challenge
padre Chifri
Telefe vuelve a manos argentinas
Elecciones legislativas nacionales 2025
Lomas de Olmedo
Salta

VIDEO: Realizaron una inspección ocular del pozo petrolero de Lomas de Olmedo en Pichanal

Ayer por la mañana el juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular del pozo petrolero de Lomas de Olmedo. 
Viernes, 24 de octubre de 2025 11:34
A la inspección de este pozo, identificado como OL-x10, se sumó también la del área circundante ubicada en el paraje La Estrella del Municipio de Pichanal

Esta actividad se realizó en el marco de una causa iniciada en la fiscalía penal en 2023, cuando los puesteros denunciaron el desastre ambiental biológico, con la muerte de animales autóctonos y aves silvestres, que además de afectaba la flora nativa de su entorno debido a los derrames y emanación de gases. Cabe resaltar que el pozo petrolero está fuera de control desde marzo pasado.

La medida tuvo la finalidad de conocer la situación actual del pozo petrolero. Participaron la fiscal penal de Pichanal Sofía Fuentes Mayorga, la actora civil de la fiscal Marcela Fernández, el querellante en representación de los puesteros de la zona Marcelo Fernández.

 

 

 

Además estuvo presente el personal del CIF Salta que fueron los encargados de la evaluación y tomas de muestras, acompañado del personal de Bomberos de la Policía provincial.

 

