El clima en Salta: ¿con lluvia o soleado? Así estará el tiempo este domingo de elecciones legislativas

Después de un pesado viernes con 35º de máxima, este sábado hubo un importante de descenso en la temperatura con 17,5º de mínima y una máxima de 21,2º (a las 15). El especialista en meteorología Edgardo Escobar contó a El Tribuno cómo estará el tiempo este domingo durante las elecciones legislativas y cuáles serán las mínimas y máximas para la semana que viene.

Para este domingo se espera una mínima de 11º y una máxima de 22º, con el cielo parcialmente nublado y hay baja probabilidad de precipitaciones para la madrugada. "Se puede esperar precipitaciones en las periferias, especialmente en las zonas altas como en la Cordillera Oriental.

Para el lunes, en tanto, la máxima subirá a 24º y la mínima se mantendrá en 11º, mientras que hay probabilidades de precipitaciones hacia la última hora de esa jornada.

Otro descenso

El martes descenderá nuevamente la temperatura: la máxima será de 16º y la mínima de 11º, con el cielo mayormente nublado y probables precipitaciones. Para el miércoles también se espera una máxima de 16 y una mínima de 8º con probables precipitaciones a la madrugada.

El tiempo mejorará el jueves con 21º de máxima y 8º de mínima. El cielo estará parcialmente nublado. ¿Y el viernes? 25º de máxima, 11º de mínima y cielo parcialmente nublado. "Estará algo inestable por la tarde", remarcó Escobar.