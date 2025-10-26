Flavia Royón: "Hay un futuro en juego, debemos poner en valor el Congreso y defender los intereses de Salta"

La mañana de domingo en Tres Cerritos tuvo un aire sereno, de esos en los que el voto se mezcla con el saludo entre vecinos y el perfume del café recién hecho. Allí, en el Instituto San Andrés, la candidata a senadora nacional Flavia Royón llegó pasadas las 11 de la mañana, acompañada por su equipo y una sonrisa que delataba la mezcla de ansiedad y entusiasmo. “Ojalá sea una jornada en paz”, dijo al ingresar al establecimiento, antes de pasar por la mesa y ejercer su derecho al voto.

“Hoy empezamos a construir otra alternativa para el país desde las provincias, como debe ser”, expresó, convencida de que este proceso electoral representa “una oportunidad para poner en valor el Congreso” y para que los legisladores nacionales defiendan los intereses de Salta y no “los de un partido o político”.

Royón se mostró confiada en el debut del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP). “A mí me gusta este sistema, le da transparencia, es sencillo y evita la trampa política. La gente no tiene que tenerle miedo”, afirmó, mostrando la boleta doblada correctamente antes de depositarla en la urna.

Tras votar, la exsecretaria de Energía y actual diputada provincial reconoció que vive el día “con mucha emoción y responsabilidad”. “Le puse mucha impronta propia a la campaña. Fue un proceso hermoso, hecho con convicción y con un solo objetivo: **defender a Salta**”, subrayó.

En diálogo con la prensa, Royón planteó que la elección de este domingo “**es una de las más importantes de los últimos 30 años**”, ya que definirá “**la nueva conformación del Congreso**, clave para el equilibrio de poderes y para garantizar un federalismo real”, le dijo a Radio Salta.

“La democracia necesita poderes independientes, no un Congreso que sirva para votar o destituir. Hoy es la hora de las provincias, y tengo mucha fe en que eso se va a ver reflejado en todo el país”, señaló.

También aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes: “Que se involucren, que se informen, que defiendan su provincia. Este voto es una forma de decidir qué camino queremos para Salta y para la Argentina”.

Royón insistió en que “la gente reclama un cambio de rumbo y más sensibilidad”, y que “no todo puede pasar por la macroeconomía”. “Hoy es necesario que las provincias se hagan ver, que tengan una voz fuerte y representativa. Para eso estamos acá”, dijo con firmeza.

Antes de retirarse, la candidata agradeció el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, a quien consideró “una parte fundamental de este camino político”. “Trabajamos con intensidad y pasión. Es una campaña que me deja mucha esperanza”. Y concluyó: “Hoy votamos por el país que queremos, pero sobre todo, por la provincia que somos”,

