Triunfo de la Libertad Avanza en Salta: Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita van al Senado nacional

La Libertad Avanza (LLA) se impuso con contundencia en Salta en las elecciones legislativas 2025 para el Senado nacional. Con el 88,35% de las mesas escrutadas, el espacio obtuvo el 41,65% de los votos -equivalentes a 255.137 sufragios- y se aseguró dos de las tres bancas que la provincia renueva este año.

De este modo, María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita son los senadores electos, representantes locales del oficialismo nacional.

Primero los Salteños, liderado por Flavia Royón, alcanzó el 27,86% (170.649 votos) y logró retener la tercera banca, mientras que Fuerza Patria se ubicó en tercer lugar con el 13,61% (83.374 votos), y no obtuvo ninguna banca (el candidato era Juan Manuel Urtubey).

Gonzalo Guzmán Coraita fue electo senador por Salta. Foto: Javier Rueda

Más atrás quedaron el Partido de la Victoria (8,36%), el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (2,51%), la Unión Cívica Radical (2,39%), Política Obrera (1,81%) y el Partido Renacer (1,23%).

La euforia por la victoria comenzó a tomar forma en el búnker de La Libertad Avanza en la capital salteña minutos antes de las 21.

Los libertarios celebran la victoria en Salta. Foto: Javier Milei

La sede partidaria se convirtió en un centro de festejo: el lugar comenzó a poblarse con música, luces y un escenario montado en el frente.

En la celebración estuvieron presentes los principales referentes locales como Alfredo Olmedo, Carlos Zapata, Roque Cornejo y la propia Emilia Orozco, quienes compartieron con la militancia la alegría por el contundente respaldo de los salteños.

La victoria libertaria consolida el avance del oficialismo nacional en la provincia, en un comicio donde el electorado salteño volvió a darle un gran respaldo.



