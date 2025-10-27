Dólar blue en Salta. Tras las elecciones, cuánto bajó el dólar y cómo cerró la cotización este lunes 27 de octubre

Luego de las elecciones legislativas nacionales el dólar blue en Salta acusó el mismo impacto que el oficial, con una merma significativa. El comportamiento de la divisa norteamericana en la city salteña fue cambiante desde el inicio de la jornada, incluso antes de que abrieran los mercados.

A las 9 de este lunes, el dólar blue costó $1500 para la compra y $1550 para la venta.

A las 10.30, con la apertura de los mercados, se sintió un fuerte retroceso: $1390 para la compra y $1440 para la venta.

"Fue un momento de mucha inestabilidad y de incertidumbre", dijo a El Tribuno uno de los operadores locales, de acuerdo a lo que se percibía en el corazón de la ciudad.

A partir de las 12, la cotización en el mercado informal se estabilizó y cerró en $1400 y $1460 para la venta (en las oficinas fue de $1420 y $1450).

El dólar oficial, que un momento de la mañana llegó a bajar hasta los 1380 para la venta, cerró finalmente en $1410 para la compra y $1460 para la venta.

"La gente vendió más de lo que compró"

Con respecto al movimiento de este lunes, la cantidad de operaciones fueron "normales" y "la gente vendió más de lo que compró", contaron a este diario, frente al temor de que la divisa norteamericana siga bajando.

Los operadores creen el dólar blue no tendrá mayores variantes hasta fin de año, ya que el propio ministro Luis Caputo había dicho la semana pasada: “Estoy más que cómodo con un dólar a $1.500”.

Una merma de 100 pesos

Con respecto al cierre de la jornada del viernes, antes de las elecciones, el dólar blue tuvo una merma este lunes de $100, ya que ese día cotizó a $1500 y $1560 en la calle, y $1520 y $1550 en las oficinas.

Esa diferencia se registró prácticamente en todas las variantes de la moneda extranjera.

Otras cotizaciones del dólar

El dólar blue en Buenos Aires se cotizaba esta tarde en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, informó la agencia Noticias Argentinas.

El dólar mayorista se ubicó en $1.422,5, bajando 4,7% en el día y quedando lejos del límite del techo de la banda (hoy en $1.494,04).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 6,3% hasta $1.451,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 6,6% hasta los $1.463,62.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.211 millones.