Capacitan sobre indemnizaciones

La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AADTSS) – AC Salta y el Instituto de Derecho del Trabajo "Dr. Norberto Centeno" del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta invitan a una capacitación sobre una problemática central del ámbito laboral: el trabajo no registrado y las indemnizaciones correspondientes a los daños que genera.

El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre a las 15.30 en la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, ubicada en avenida Sarmiento 308.

La actividad tendrá como eje la disertación "Daños por trabajo no registrado – Indemnizaciones", a cargo del Dr. Carlos Toselli, profesor y decano de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde la organización destacaron que el trabajo no registrado "afecta la dignidad de miles de trabajadores" y remarcaron la importancia de esta jornada para que profesionales y estudiantes adquieran herramientas en la defensa de los derechos laborales y la promoción de la justicia social.

Datos útiles

La capacitación será presencial y los interesados pueden inscribirse completando el formulario disponible en https://goo.su/j0Qpu5. El arancel** es de $10.000.

Para consultas o entrevistas, se puede escribir al correo [email protected], [email protected] o comunicarse a los teléfonos 3875011308 / 3875703069.