¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
30 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gobierno nacional
política energética
Fallo contra YPF
reforma laboral de Milei
favelas de Río de Janeiro
Gobierno nacional
Ministerio de Educación de Salta
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
YPF
Siniestros viales en Salta
Gobierno nacional
política energética
Fallo contra YPF
reforma laboral de Milei
favelas de Río de Janeiro
Gobierno nacional
Ministerio de Educación de Salta
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
YPF
Siniestros viales en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Capacitan sobre indemnizaciones

Será este viernes y está a cargo del abogado Carlos Toselli.
Jueves, 30 de octubre de 2025 02:01
El prestigioso abogado Carlos Toselli.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AADTSS) – AC Salta y el Instituto de Derecho del Trabajo "Dr. Norberto Centeno" del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta invitan a una capacitación sobre una problemática central del ámbito laboral: el trabajo no registrado y las indemnizaciones correspondientes a los daños que genera.

El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre a las 15.30 en la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, ubicada en avenida Sarmiento 308.

La actividad tendrá como eje la disertación "Daños por trabajo no registrado – Indemnizaciones", a cargo del Dr. Carlos Toselli, profesor y decano de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde la organización destacaron que el trabajo no registrado "afecta la dignidad de miles de trabajadores" y remarcaron la importancia de esta jornada para que profesionales y estudiantes adquieran herramientas en la defensa de los derechos laborales y la promoción de la justicia social.

Datos útiles

La capacitación será presencial y los interesados pueden inscribirse completando el formulario disponible en https://goo.su/j0Qpu5. El arancel** es de $10.000.

Para consultas o entrevistas, se puede escribir al correo [email protected], [email protected] o comunicarse a los teléfonos 3875011308 / 3875703069.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD