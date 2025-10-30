Un abuelo quiso casarse y lo llevaron a un geriátrico

Millones en propiedades en Mar del Plata, Buenos Aires; Rosario, Santa Fe y Añatuya, Santiago del Estero; costosos vehículos y cuatro cajas de seguridad con dólares, conformarían la abultada "herencia" que en vida enfrentaría -hoy- en los tribunales, a un médico de 82 años con al menos dos de sus cuatro hijas.

Ello se desprende de los procesos ventilados ante los fiscales añatuyenses, Ezequiel Bustamante y Alejandra Sobrero; también ante el Juzgado Civil, a cargo de Álvaro Mansilla.

Según los voceros, a mediados de año el galeno envió audios a sus amigos. En concreto, reveló que una de sus hijas lo engañó para retirar cuatro cajas de seguridad de dos bancos, con la excusa de un inminente corralito.

"Me escondían las llaves de mi oficina. Vos estás viejo, me decían. Así, me convencieron de sacar mis ahorros. Un día desperté en Rosario, con la excusa de una rehabilitación y sin la bolsa de consorcio en que puse y llené de dólares", habría manifestado el médico a la Justicia. "… Nunca más volvieron a visitarme mientras estuve internado", acotó apenado.

Con ayuda de su nueva pareja y una abogada, el médico logró el alta médica tras dos meses y medio "de forzoso encierro", ahondó.

De nuevo en su casa en Añatuya, su abogado habría tramitado ante el Juzgado Civil una medida cautelar, en busca de una perimetral para una hija, trascendió siempre con base en la cronología del proceso, de final más que imprevisible.

El médico ahorró más de 4 décadas: es propietario de una clínica en Añatuya y casas por doquier. Especializado en Estados Unidos de joven, en Añatuya forjó su carrera.

Con el patrocinio del abogado, Juan Manuel Sguario, motorizó una denuncia ante la fiscal, Alejandra Sobrero y atribuyó a una de sus hijas "privación ilegítima de la libertad" y "amenazas".

Esa demanda se encuentra en plena instrucción. Ahora, el médico denunciante cambió de abogado. Desde hace pocas semanas, lo asiste Esteban Martínez, quien adelantó que en breve habría novedades.

Desde la otra, la hija denunciada es representada por Andrea Darwich, quien también señaló lacónicamente ante la consulta de El LIBERAL que estaba trabajando "…

El trasfondo de la pelea que se libra en los tribunales constaría de dos puntos vitales, centrales: la administración y/o alquiler de una clínica en Añatuya, General Taboada, y una propuesta de matrimonio del galeno con su nueva pareja, de 81 años.