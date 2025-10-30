La Mesa Redonda celebró sus 35 años en Salta

La Plaza Panamericana, en la rotonda del aeropuerto, se vistió ayer de fiesta para celebrar los 35 años de vida institucional de la Mesa Redonda Panamericana 1 de Salta, que desde se creación en 1990 ha trabajado incansablemente por la educación, la cultura y la amistad entre los pueblos de América.

Un desfile de banderas y danzas típicas le pusieron colorido al programa de actividades que el Municipio capitalino declaró de interés cultural. Se descubrieron placas conmemorativas en reconocimiento a los esfuerzos sostenidos en todo este tiempo por mujeres sumadas al movimiento panamericano sin fines lucro, apolítico y laico que trabaja con una herramienta esencial: la educación. Así lo remarcó Ana María Acuña de Macedo, quien estuvo entre las precursoras que gestaron la Mesa en la casa de Pilar Moreno y que por estos días la preside, con otro mandato de dos años, antecedido por 17 períodos institucionales que la tuvieron a ella y a otras 11 mujeres como directoras.

En su mensaje, Acuña de Macedo destacó el rol de las mujeres como pilar social y las invitó a seguir luchando por sociedades con más oportunidades cimentadas con educación y la construcción de la paz como valor universal.

La Banda Municipal "25 de Mayo" acompañó al festejo con un destacado repertorio que incluyó en la apertura protocolar a los himnos nacionales y se extendió durante el desfile de banderas de América y la posterior presentación del Ballet Alma y Tradición de San Luis.

En representación de la comuna, la coordinadora de la Agencia de Cultura Activa, Ariana Benavidez, hizo entrega a la presidenta de la Mesa Redonda Panamericana Salta 1 de la declaración de interés cultural y destacó sus 35 años de vida institucional plasmados en sanciones legislativas, la creación de bibliotecas y apoyos a escuelas con donaciones de libros y material didáctico, la formación de estudiantes a través de becas y otras innumerables iniciativas.

Entre los funcionarios invitados y representantes de la comunidad que dijeron presente en el acto se contó Verónica Farías, máxima autoridad policial de la Comisaría de la Delegación San Luis.