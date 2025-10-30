"El diálogo y los consensos son el camino para una Argentina federal”, dijo Saenz tras la reunión de Milei con los gobernadores

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó este jueves de una reunión de trabajo en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei, miembros del gabinete nacional y otros gobernadores del país. El encuentro formó parte de una nueva instancia de diálogo entre la Nación y las provincias, en busca de acuerdos para avanzar en una agenda común de desarrollo federal.

“Creo firmemente que, más allá de las banderías políticas y las diferencias, el diálogo y la búsqueda de consensos son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades para todos”, expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El mandatario salteño subrayó además que “defender a Salta es defender el desarrollo del norte y el futuro de nuestra gente”, ratificando su postura de priorizar los intereses provinciales en el marco de las discusiones nacionales sobre políticas económicas y de infraestructura.

La reunión se dio en un contexto en el que el Gobierno nacional busca consolidar vínculos con los mandatarios provinciales y avanzar en la coordinación de proyectos estratégicos en materia de obras públicas, energía y producción regional.