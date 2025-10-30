PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
30 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Tenis
Francisco Cerúndolo
Gran Bretaña
Triple crimen de Florencio Varela
Copa Sudamericana
Javier Milei
Javier Milei
Milei con los gobernadores
Milei con los gobernadores
Copa Libertadores
Tenis
Francisco Cerúndolo
Gran Bretaña
Triple crimen de Florencio Varela
Copa Sudamericana
Javier Milei
Javier Milei
Milei con los gobernadores
Milei con los gobernadores
Copa Libertadores

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

"El diálogo y los consensos son el camino para una Argentina federal”, dijo Saenz tras la reunión de Milei con los gobernadores

El gobernador participó este jueves de un encuentro en Casa Rosada junto al presidente Javier Milei. Destacó la importancia del diálogo por encima de las diferencias partidarias y reafirmó su compromiso con el desarrollo del norte argentino.
Jueves, 30 de octubre de 2025 21:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó este jueves de una reunión de trabajo en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei, miembros del gabinete nacional y otros gobernadores del país. El encuentro formó parte de una nueva instancia de diálogo entre la Nación y las provincias, en busca de acuerdos para avanzar en una agenda común de desarrollo federal.

Notas Relacionadas

“Creo firmemente que, más allá de las banderías políticas y las diferencias, el diálogo y la búsqueda de consensos son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades para todos”, expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El mandatario salteño subrayó además que “defender a Salta es defender el desarrollo del norte y el futuro de nuestra gente”, ratificando su postura de priorizar los intereses provinciales en el marco de las discusiones nacionales sobre políticas económicas y de infraestructura.

La reunión se dio en un contexto en el que el Gobierno nacional busca consolidar vínculos con los mandatarios provinciales y avanzar en la coordinación de proyectos estratégicos en materia de obras públicas, energía y producción regional.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD