PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
30 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

reforma laboral de Milei
favelas de Río de Janeiro
Gobierno nacional
Ministerio de Educación de Salta
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Siniestros viales en Salta
cerrillos
Tartagal
Ucasal
Concejo Deliberante de Salta
reforma laboral de Milei
favelas de Río de Janeiro
Gobierno nacional
Ministerio de Educación de Salta
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Siniestros viales en Salta
cerrillos
Tartagal
Ucasal
Concejo Deliberante de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Reconocimiento a la trayectoria profesional del médico Antonio Salgado

El Concejo Deliberante de Salta destacó la labor profesional del pediatra e infectólogo.
Jueves, 30 de octubre de 2025 09:24
Dr. Antonio Salgado
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó tres Resoluciones destinadas a distinguir a personalidades y actividades locales. Entre ellas, se resaltó la destacada trayectoria del Dr. Antonio J. Salgado, reconocido especialista en pediatría e infectología, por su compromiso con la salud integral de niños y adolescentes de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el concejal Darío Madile, pone en valor la extensa labor del profesional, quien ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la medicina infantil en Salta.

Durante la sesión, también se aprobó una Resolución presentada por la concejala Alicia Vargas (VPS), que declara de Interés Municipal las XXXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria, organizadas por la Unión de Taquígrafos y Estenotipistas Profesionales de la Argentina (UTEPA). El encuentro se desarrollará del 7 al 10 de noviembre en Resistencia, Chaco, y contará con la participación del Cuerpo de Taquígrafas del Concejo Deliberante de Salta.

Finalmente, los ediles distinguieron el evento denominado “Fiesta de la Iglesia Evangélica”, que tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza España, a partir de una propuesta presentada por el concejal José Luis Arias (YP).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD