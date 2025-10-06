¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Debate 2025 en Salta
Crimen de Jimena Salas
Edesa
denuncia contra alberto fernández
Riesgo país
Thiago Medina
Salta

Estafas en nombre de EDESA: la empresa alerta sobre fraudes por WhatsApp, redes y llamadas

La empresa recomienda a los usuarios utilizar únicamente los canales oficiales para consultas y gestiones.
Lunes, 06 de octubre de 2025 15:50
La empresa EDESA S.A. emitió un comunicado alertando sobre estafas realizadas a través de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales y llamadas telefónicas, en las que personas se hacen pasar por gestores comerciales de la compañía.

Desde la distribuidora explicaron que no se realizan llamadas solicitando datos personales, ni se ofrecen reprogramaciones de cortes a cambio de pagos, ni descuentos promocionales a jubilados y pensionados. Además, aclararon que no envían códigos por WhatsApp u otros servicios de mensajería, ni solicitan pagos a nombre de terceros.

El WhatsApp oficial de EDESA, 3875 49-2222, es el único habilitado para realizar gestiones, identificado con la tilde verde de verificación. La empresa solo solicita el Número de Identificación del Suministro (NIS) a través de los canales oficiales.

Se recomienda a los usuarios no compartir información confidencial, como claves personales, números de tarjetas o códigos recibidos en sus celulares. EDESA enfatiza que los descuentos solo se gestionan en oficinas comerciales o canales oficiales, y que los operarios no tienen autorización para ingresar a domicilios particulares.

Los canales oficiales de EDESA para consultas y trámites son:

