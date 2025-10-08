Roly Serrano, Profesor Honorario de la UNSa

Orgullo salteño. A los 70 años, Roly Serrano regresó a su tierra para recibir uno de los reconocimientos más sentidos de su vida. La Universidad Nacional de Salta (UNSa) lo distinguió con el título de Profesor Honorario, en un acto impulsado por la Facultad de Humanidades y el IES 6053 "Abuelas de Plaza de Mayo". El homenaje celebra su extensa carrera en teatro, cine y televisión, y su profundo compromiso con la cultura popular.

Visiblemente emocionado, el actor salteño agradeció el gesto con palabras que reflejaron la humildad que lo caracteriza. "Es una gran alegría, un enorme honor recibir este reconocimiento, que no esperaba para nada. Agradezco a toda la gente de Salta y de la universidad. Estoy feliz, feliz, feliz… no puedo definirlo con más palabras, porque la felicidad tiene muy pocas palabras", dijo a medios locales.

Serrano atraviesa un momento de especial significado personal: su regreso al teatro tras un largo proceso de recuperación, luego del accidente automovilístico que sufrió en marzo pasado en la provincia de Buenos Aires. "Estoy recuperándome; es un estado difícil, porque la recuperación no es fácil, es lenta, pero vamos bien", comentó. Ese retorno a los escenarios llegó con "Yepeto", la emblemática obra de Roberto "Tito" Cossa, dirigida por Nicolás Cabré, que se presenta en el Teatro Picadilly de Buenos Aires. Allí, Roly interpreta al profesor, un papel que –según confesó– soñó con encarnar desde hace décadas. "Volví al teatro con una obra emblemática, la obra que yo soñé hacer. Siempre dije que algún día me gustaría ser un actor maduro para poder hacerla. Bueno, crecí… pero no maduré", bromeó entre risas.

Para él, este reconocimiento tiene una dimensión íntima: "Yo quisiera tener la lucidez que no tengo para responder con palabras emociones. Las emociones son tan fuertes que a veces uno las vacía cuando les pone palabras. Este reconocimiento nunca lo soñé; es algo muy importante".

Silvia Castillo, secretaria académica de la Facultad de Humanidades, destacó la trayectoria del artista: "Roly es un trabajador con más de treinta años de carrera. Recuerdo haberlo visto por primera vez en un cortometraje premiado de Lucrecia Martel, otra salteña distinguida por nuestra universidad. Desde entonces lo sigo, porque su compromiso con las artes escénicas y su talento para componer personajes son admirables. Ha logrado llegar a audiencias de todo el país y del mundo".

Serrano, que ha dejado una huella imborrable en el cine argentino con participaciones en películas como El secreto de sus ojos y El marginal en televisión, mantiene una conexión profunda con sus raíces. Nacido en Guachipas, siempre se ha definido como un artista del interior, comprometido con el oficio y con la gente.

El título de Profesor Honorario no solo reconoce su trayectoria, sino también su ejemplo de resiliencia y amor por el arte, en un momento donde su regreso a las tablas simboliza mucho más que un nuevo proyecto: es una celebración de la vida.