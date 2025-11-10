Tendencias de diseño, vivienda y cambios en el urbanismo

La evolución de las ciudades no es solo el resultado de su crecimiento físico, sino también de las ideas que las proyectan hacia el futuro. En ese marco, el próximo jueves 13 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Salta, se realizará una nueva edición del ciclo "Hablemos de lo que viene", organizado por El Tribuno, con foco en los desarrollos urbanos, las políticas de vivienda y los modelos de planificación que están redefiniendo el real estate a nivel regional.

El encuentro propone abrir una conversación interdisciplinaria entre referentes nacionales e internacionales del rubro, junto a protagonistas locales que vienen impulsando transformaciones en el territorio salteño. El objetivo: comprender cómo la arquitectura, la inversión, las políticas públicas y el diseño generan nuevas escalas de ciudad, más sustentables, integradas y pensadas para la vida cotidiana.

La apertura estará a cargo de Claudia Faena, referente global en neuroarquitectura y senseful design, con una trayectoria vinculada a oficinas como Starck, Foster y Zaha Hadid, y premiada recientemente por la excelencia en interiorismo.

Su aporte pondrá en el centro el vínculo entre espacio, percepción y bienestar, en un contexto donde los proyectos urbanos buscan cada vez más experiencias habitables, no solo edificaciones.

También participará Gustavo Menayed, fundador de Grupo Portland, quien abordará el desafío de la escala en grandes desarrollos urbanos y el rol de la construcción como motor de transformación social, económica y simbólica del territorio.