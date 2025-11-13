Clima en Salta: tras el fuerte descenso de temperatura, ¿qué se espera para los próximos días?

El ingreso de un frente frío el miércoles, después de una jornada que había alcanzado los 31,6°, dejó a la ciudad de Salta con un marcado descenso térmico. Este jueves la máxima apenas llegó a 18,5°, y el ambiente fresco seguirá dominando el panorama por unas horas más.

Para este viernes, la máxima rondaría los 21°C, con un cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones, incluso desde la noche de este jueves.

“Por la tarde, probables tormentas; es baja la probabilidad, pero está ahí”, advirtió el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con El Tribuno.

Cómo sigue el fin de semana

Sábado: mejora el tiempo. La máxima trepará a 26°, con una mínima de 16° y cielo parcialmente nublado.

Domingo: continuará el repunte térmico. Se esperan 28° de máxima y 17° de mínima, con cielo parcial a mayormente nublado y probables lluvias por la tarde.

Para el inicio de la semana

El lunes habrá un leve descenso por el avance de una línea de aire frío. "Es algo débil”, señaló Escobar. La máxima para ese día será de 25° y habrá baja probabilidad de precipitaciones.

Para el martes se prevé un aumento nuevamente, con 29° de máxima y cielo algo nublado, mientras que el miércoles volverá a bajar la temperatura por el ingreso de otro pulso de aire frío.

Escobar explicó que la región está atravesando “varios pulsos de aire frío que vienen desde el sur, tanto en superficie como en altura”, y anticipó que “todo noviembre va a ser igual”, con marcada variabilidad térmica. Además, recordó que la temperatura media de octubre estuvo por debajo de lo normal, afectado por las mismas condiciones meteorológicas.

Alerta para el este provincial

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta por tormentas para Anta, Metán y Rosario de la Frontera, válido desde la madrugada de este viernes.

"El área puede ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h", enumera en su portal.

Se esperan entre 20 y 50 mm de precipitación acumulada, con posibles valores superiores en forma puntual.