El Círculo Médico de Salta suspenderá el crédito con el IPSS desde el lunes

El Círculo Médico de Salta informó oficialmente la suspensión del crédito con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) a partir de las 00.00 del 17 de noviembre de 2025, debido a la prolongada falta de regularización en los pagos y a la ausencia de respuestas formales a los reclamos presentados en los últimos meses.

Según detalló la entidad, las gestiones reiteradas para que el IPSS cumpla con los pagos correspondientes a consultas y prácticas médicas no tuvieron resultados. A esto se suma la falta de previsibilidad en la cadena de pagos y la inexistencia de respuestas administrativas esenciales, una situación que, advirtieron, afecta directamente el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud.

Ante este escenario, el Círculo Médico resolvió suspender el crédito y disponer que, desde la fecha indicada, la atención a los afiliados del IPSS se realice de manera particular, aplicando los valores acordados entre ambas partes. Para el Padrón A, la consulta tendrá un valor de $13.500.

La Comisión Directiva remarcó que el objetivo es proteger el carácter alimentario de los honorarios médicos y garantizar condiciones mínimas para sostener la prestación del servicio. Al mismo tiempo, aseguró que continúa trabajando para alcanzar una solución que permita restablecer la normalidad en la atención.

Desde el Círculo Médico indicaron además que, a lo largo de la jornada, se brindarán actualizaciones sobre el conflicto y que está prevista una rueda de prensa para el lunes, cuya confirmación será comunicada en las próximas horas.