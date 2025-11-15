HD Urbanizaciones: hacer accesible la vivienda propia

En un país donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complicado para la clase media, HD Urbanizaciones propone un modelo diferente.

"La situación nace realmente de una necesidad habitacional en Argentina. Con un grupo de inversores decidimos invertir en el país y generar una suerte de viviendas sociales, de uno a tres dormitorios, destinadas a esa clase media del maestro, del profesor, del policía, del gendarme, que muchas veces por el sueldo que cobran no califican para créditos hipotecarios. Nosotros los podemos calificar tranquilamente", explicó Héctor Delgado, CEO de HD Urbanizaciones.

La empresa nació en 2017, y desde entonces ha marcado la diferencia en el mercado inmobiliario local por su capacidad de construcción rápida, planes de financiación accesibles y un modelo pensado para las necesidades reales de las familias salteñas.

Agilidad y diseño

Lo que distingue a HD Urbanizaciones de otras compañías del rubro es su agilidad y planificación integral. "Lo que nos diferencia es la agilidad a la hora de construir de forma tradicional. Pensamos en cada etapa: la arquitectura, la producción, ejecución de obra y los materiales".

Y precisó que: "Hicimos un conglomerado de las tres cosas. Primero, adquirimos una serie de corralones, para tener nuestra propia logística con respecto al material. Luego, trabajamos con arquitectos dentro de las casas, primero para hacerlas lindas y segundo para aprovechar cada espacio. Y tercero, la mano de obra, que es local y muy buena". Además, puntualizó que ya hicieron más de media docena de casas.

Una de las fortalezas de HD Urbanizaciones es su modelo de planes personalizados. "Nuestro sistema arranca de cuotas desde los $550.000. Tratamos de hacer un plan a medida del cliente. Ellos aportan hasta el 30% del valor de la vivienda, para nosotros ejecutarles la obra y estamos financiando hasta el 50% de la obra. Lo bueno es que la misma casa sirve como garantía de esas cuotas", explicó Delgado.

Una vivienda en construcción, por HD Urbanizaciones, para una entrega en unos 120 días.

Los requisitos son simples y pensados para facilitar el acceso: DNI, recibo de sueldo e ingresos comprobables desde $800.000, sin necesidad de ingresos elevados ni complicadas evaluaciones crediticias. El terreno puede ser aportado por el cliente o por la empresa, según la situación de la familia.

Actualmente, los proyectos se desarrollan en el barrio Recodo, urbanizado por la empresa MDay, cercano al aeropuerto local. "Ahí pueden ver nuestras tipologías de casas. Hicimos casas de uno dos y tres dormitorios para que la gente vaya a visitar. Incluso tenemos material audiovisual que muestra todo el proceso, desde los cimientos hasta las losas. Todo siempre con los permisos correspondientes de la Municipalidad", aseguró.

Cada proyecto combina diseño, funcionalidad y rapidez en la ejecución, para que los clientes tengan una vivienda lista en apenas 120 días, aunque en ocasiones logran finalizar antes, dependiendo de factores climáticos.

"Las primeras experiencias con nuestros clientes fueron fabulosas, están super agradecidos, cómodos porque ya gozan de su casa. Somos la única empresa que están financiando en peso y sin interés", dijo.

Además, cada obra de construcción cuenta con garantía mínima de 10 años, lo que brinda confianza y respaldo a las familias.

Héctor Delgado tiene una mirada positiva sobre el crecimiento urbano de Salta y las oportunidades para el rubro inmobiliario: "El panorama es bastante positivo, aunque venimos de un año muy precario en ventas y consolidación de proyectos. Lo que necesita la construcción, como cualquier rubro, es estabilidad. No importa que tan difícil sea el contexto, sino que nos de estabilidad donde apoyarnos y el punto de apoyo en la construcción o en cualquier tipo de negocio son reglas claras y no tener inflación. Si viviéramos sin inflación, seríamos un país muy próspero".

Modelo único

La visión de HD Urbanizaciones es ambiciosa y concreta: que cada familia salteña pueda acceder a su vivienda propia.

"Hoy un alquiler de una casa de tres dormitorios no baja de 800.000 a 1.200.000 pesos, y nosotros tenemos cuotas de 900.000 pesos con la casa ya entregada. Queremos que la gente deje de alquilar y pase a tener su hogar propio", aseguró el CEO de HD Urbanizaciones, Héctor Delgado.

Actualmente, la empresa está enfocada en Salta Capital, pero ya proyecta su expansión hacia el interior provincial y otras regiones del país. La meta es clara. Quieren llevar su modelo accesible y confiable a todos los rincones donde el déficit habitacional aún es una deuda pendiente.

La empresa ya trabaja en tres nuevos proyectos de barrios propios, con la idea de seguir ampliando la oferta y llegar a más familias. "Creo que para el próximo año, al igual que todos los argentinos, ya sea de cualquier grupo social, ideología política o religiosa, estamos esperanzados de salir adelante. Por eso trabajamos desde temprano", destacó.

HD Urbanizaciones se presenta como una alternativa concreta y diseñada para la clase trabajadora. "Queremos que el sueño de la vivienda deje de ser un privilegio y se transforme en un derecho al alcance de más salteños", hizo hincapié.

Atención personalizada

Para quienes quieran obtener más información y realizar consultas, HD Urbanizaciones ofrece atención en Balcarce 175, donde asesores brindan atención personalizada. También pueden comunicarse al: 0387 595-2948. Además, la empresa está presente en las redes sociales Facebook, Instagram y en diversos espacios de la ciudad, incluyendo propaganda en los colectivos.

La proyección

