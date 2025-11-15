Compromiso y tecnología al servicio del agua en el NOA

En una región donde el crecimiento urbano y la producción demandan cada vez más soluciones hídricas eficientes, Perfhid se consolida como una empresa salteña líder en la perforación de pozos profundos y la gestión sustentable del agua subterránea. Con una trayectoria forjada a lo largo de los años, la firma combina conocimiento técnico, innovación y compromiso ambiental para atender las necesidades de múltiples sectores en el norte argentino.

Experiencia y profesionalismo

Desde sus comienzos, Perfhid se propuso brindar un servicio integral que abarque todas las etapas de la captación de aguas subterráneas. Hoy, su equipo está conformado por geólogos, técnicos y perforistas especializados, lo que permite afrontar con solvencia los desafíos que presentan las diversas formaciones geológicas del NOA y NEA.

Mariano Ovejero, socio gerente de Perfhid.

"Cada proyecto es único. Nuestra tarea es encontrar soluciones seguras y sostenibles que se adapten al terreno, a la necesidad y al contexto de cada cliente", destaca Mariano Ovejero, socio gerente de Perfhid.

Servicios y soluciones integrales

Perfhid ofrece una amplia cartera de servicios que incluye perforación de pozos de agua para consumo humano, agrícola e industrial; perforaciones en salares para la extracción de salmuera; prospección geoeléctrica (SEV); perfilajes de pozos con sondas multiparamétricas; dirección técnica, instalación y extracción de bombas, ensayos de bombeo y filmación de pozos.

Además, realizan obras civiles, movimientos de suelo, conducción de agua y comercialización de cañerías ranuradas y filtros en acero galvanizado e inoxidable, garantizando soluciones completas "llave en mano".

Innovación aplicada y control de calidad

La empresa utiliza tecnología de punta en sus operaciones. Los estudios hidrogeológicos previos mediante sondeos eléctricos verticales, junto con el electroperfilaje y la videofilmación de pozos, permiten garantizar resultados precisos y duraderos. Cada obra es supervisada bajo estrictos controles geológicos y de calidad, con materiales nuevos y certificados.

La gestión técnica y responsable del agua subterránea es clave para garantizar el suministro seguro.

En un contexto donde los nuevos proyectos inmobiliarios -como countries, barrios cerrados y desarrollos residenciales- requieren infraestructuras seguras y eficientes, empresas como Perfhid cumplen un rol esencial. Su experiencia en la captación y gestión del recurso hídrico permite que estos emprendimientos se planifiquen con una base técnica sólida, asegurando el abastecimiento de agua y el aprovechamiento responsable del recurso desde el inicio del proyecto.

Conscientes del valor estratégico del recurso agua, Perfhid promueve prácticas responsables que priorizan el cuidado ambiental y el respeto por las comunidades donde trabaja.

Desarrollo y responsabilidad

"Creemos que el desarrollo solo es posible si se hace con responsabilidad. Nuestra misión es acompañar el crecimiento de la región cuidando el agua, que es el recurso más valioso que tenemos", señala Mariano Ovejero, socio gerente de Perfhid.

En un contexto de creciente demanda de soluciones hídricas y desafíos ambientales cada vez más complejos, Perfhid continúa apostando al crecimiento sostenido, la incorporación de tecnología y la capacitación permanente de su equipo. Su objetivo: seguir siendo un referente regional en la gestión del agua subterránea, contribuyendo al desarrollo urbano e industrial del norte argentino.