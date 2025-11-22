PUBLICIDAD

23 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
The World's Best Vineyards 2025
relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección
Salta

El Círculo Médico informó que inicia una mesa de diálogo con el gobernador Gustavo Sáenz

La comisión directiva señaló que el espacio de diálogo fue impulsado por el gobernador y el ministro de Salud, Federico Mangione. Indicaron que existe predisposición de ambas partes para avanzar en una solución al conflicto con la obra social provincial.. 
Sabado, 22 de noviembre de 2025 13:35
El Círculo Médico de Salta informó este sábado que inicia una mesa de diálogo con el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Salud, Federico Mangione. La convocatoria se da luego de que el Instituto Provincial de Salud (IPS) decidiera romper el convenio que tiene vigente con el Círculo, lo que generó incertidumbre en los más de 220 mil afiliados a la obra social provincial.  

Según señala el comunicado emitido por la Comisión Directiva, este espacio de negociación busca generar un ámbito institucional para abordar la situación actual y avanzar hacia una salida que permita brindar tranquilidad a los profesionales médicos y a los afiliados de la obra social.

Desde la entidad remarcaron que existe voluntad de diálogo entre las partes, lo que habilita la posibilidad de profundizar las conversaciones en los próximos días. En ese sentido, destacaron la importancia de mantener este canal abierto para evitar mayores tensiones y poder encaminar soluciones concretas.

El Círculo Médico indicó también que continuará informando de manera oficial los avances que se produzcan en el marco de esta mesa de trabajo, con el objetivo de llevar claridad a sus asociados y a la comunidad en general sobre el estado de la situación. El comunicado fue difundido este sábado 22 de noviembre y lleva la firma de la Comisión Directiva del Círculo Médico de Salta.

 

