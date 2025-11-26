Salta se suma al “Gran Día”: cada Big Mac ayuda a Casa Ronald y a la Fundación Cimientos

Salta se une una vez más al Gran Día, la jornada solidaria que McDonald’s organiza cada año y que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a dos organizaciones que trabajan por la educación, la salud y el acompañamiento de niñas, niños y jóvenes de todo el país: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

Este viernes 28 de noviembre, los locales de McDonald’s en toda la provincia celebran esta acción que convoca a miles de personas a colaborar a través de un gesto simple: comprar un Big Mac y ser parte de un impacto que transforma realidades. La venta está disponible en cada local, a través de la app de McDonald’s o las app de delivery como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Libre.

Fundación Cimientos promueve la educación y el futuro de jóvenes en contextos vulnerables.

Desde hace casi tres décadas, Fundación Cimientos impulsa programas para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se preparen para el mundo del trabajo, especialmente en contextos vulnerables. En paralelo, Casa Ronald McDonald Argentina brinda acompañamiento a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento, contención y apoyo integral mediante sus 11 programas activos en el país.

“El Gran Día nos vuelve a mostrar que Salta tiene un corazón solidario enorme. Con cada Big Mac, nos sumamos a proyectos que cambian vidas, y eso nos llena de orgullo. Esta fecha es una oportunidad para demostrar que, cuando los argentinos nos unimos, podemos impactar en miles de historias reales”, asegura Mario Cemino, operador de McDonald’s en la provincia.

Cada Big Mac comprado en el Gran Día ayuda a cambiar la vida de quienes más lo necesitan.

Durante toda la jornada, voluntarios, colaboradores, jóvenes becados y organizaciones aliadas se reunirán en los locales para acompañar la acción y celebrar el espíritu solidario que impulsa la iniciativa. Lo recaudado se destinará íntegramente a los programas educativos de Cimientos y a los servicios de contención y bienestar familiar de Casa Ronald.

El Gran Día invita a la comunidad salteña a participar activamente y ser parte de una red que sostiene, acompaña y transforma. Este 28 de noviembre, un Big Mac puede ser mucho más que un combo: sumate a ayudar.

Más información sobre las causas solidarias

La misión principal de Casa Ronald es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Desde hace 30 años tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad.

Casa Ronald McDonald ofrece apoyo y alojamiento a familias con niños en tratamiento médico.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Por su parte, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.