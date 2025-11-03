Brook Motors desplegó la experiencia Jeep y RAM en el Salta Polo

La combinación entre deporte, estilo de vida y motores tuvo su cita en el Salta Polo, donde Brook Motors participó con un despliegue especial de las marcas Jeep y RAM. La concesionaria oficial invitó a clientes y público general a conocer sus modelos insignia y a realizar pruebas de manejo, en un formato diseñado para acercar la experiencia off-road y premium al público salteño.

“Estamos muy contentos de hacer esta alianza con el Salta Polo para fidelizar a nuestros clientes, más que nada de las marcas Jeep y RAM”, destacó Ramón Aguirre, gerente de sucursal de Brook Motors. El ejecutivo remarcó la importancia de vincularse con actividades sociales y deportivas que potencien los valores de ambas marcas.

Test drives

Durante la jornada, la concesionaria llevó unidades demo y una amplia gama de modelos Jeep y RAM para que los asistentes pudieran conocerlos y probarlos en primera persona. Entre los vehículos expuestos hubo versiones como Renegade, Renegade Willys y la RAM Rampage, además de la Jeep Commander.

“Los clientes pueden hacer test drive y conocer la tecnología y el confort de cada modelo. La Rampage está teniendo una gran aceptación, es muy versátil y se usa tanto para ciudad como para el campo. Y la Commander, con tres filas de asientos, es muy buscada por familias en Salta”, explicó Aguirre.

La participación en el Salta Polo forma parte de una estrategia de posicionamiento experiencial, donde la marca busca que los usuarios puedan interactuar con los vehículos más allá del salón comercial.

RAM Dakota

El anuncio más esperado fue el inicio de la preventa en Salta de la nueva RAM Dakota, la pick-up de una tonelada que marca el regreso de un nombre emblemático para la firma.

“Es un nuevo lanzamiento, la primera pick-up de una tonelada de la marca RAM. Dakota es un nombre histórico que vamos a reversionar. Ya comenzamos con la preventa, así que el que quiera ser el primero en Salta puede reservar su unidad a través de nuestras redes”, informó Aguirre. La presentación oficial está prevista para fines de noviembre.

Invitación abierta al concesionario

El evento en el predio del Salta Polo se extendió hasta las 19.30, con entrega de premios y actividades para el público. Más allá de la muestra, Brook Motors invitó a quienes quieran profundizar la experiencia a visitar la concesionaria.

“Estamos en el acceso a Salta, en Ruta 9, kilómetro 1592. Allí pueden agendar su test drive y conocer todos nuestros modelos”, precisó el gerente, quien también recordó que la información está disponible en las redes oficiales.