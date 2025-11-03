4 destinos para aprovechar el calor con Central de Pasajes

Cuando el verano empieza a asomarse, muchos argentinos sienten la necesidad de cambiar de paisaje, dejar atrás la rutina y entregarse a unos días de descanso real. Algunos sueñan con la montaña y el vino; otros, con las sierras cordobesas, el murmullo del río o la brisa salada del mar. Sea cual sea el plan, hay algo en común: las ganas de renovar cuerpo y mente.

Este verano, cuatro lugares se perfilan como grandes protagonistas: Mendoza, Villa Carlos Paz, Colón y San Bernardo. Cuatro postales distintas de la Argentina que invitan a desconectarte, pero también a redescubrir lo cercano.

Mendoza: entre viñedos, montañas y aventura

Pocas provincias condensan tanta energía como Mendoza en los meses de calor. La Cordillera de los Andes se vuelve protagonista, enmarcando tardes soleadas, caminos del vino y actividades que combinan naturaleza y adrenalina.

Para quienes disfrutan del movimiento, el rafting en Potrerillos o el trekking en el Parque Aconcagua son experiencias memorables. El clima seco y despejado permite recorrer rutas escénicas que atraviesan valles, lagos y pueblos donde el aire huele a uva y a tierra recién regada.

El vino, claro, es parte de la identidad mendocina. Las bodegas abren sus puertas con propuestas que mezclan degustaciones, gastronomía y arte, en espacios que muchas veces parecen museos al aire libre. También hay opciones más tranquilas: las termas de Cacheuta o los paseos por el centro de la capital, con sus bares y restaurantes que invitan a probar un malbec bajo las estrellas.

Mendoza tiene ese equilibrio entre energía y tranquilidad que la convierte en una apuesta segura. Ideal para parejas, grupos de amigos o quienes buscan un destino con paisajes imponentes, buena comida y la posibilidad de moverse sin grandes distancias.

Villa Carlos Paz: el clásico que se renueva cada temporada

Hay lugares que, por más que pase el tiempo, no pierden su encanto. Villa Carlos Paz es uno de ellos. El verano la encuentra vibrante, con su costanera llena de movimiento, el Lago San Roque como centro de actividades y un ambiente de vacaciones que se respira en cada esquina.

Sus postales más conocidas siguen ahí: el Reloj Cucú, la aerosilla, los teatros con estrenos de temporada y los paseos en lancha. Pero cada año surgen nuevas experiencias, desde caminatas por los senderos del Cerro de la Cruz hasta paradores con música en vivo y vistas únicas.

Para las familias, Carlos Paz es sinónimo de comodidad. Todo está cerca y la oferta de alojamiento y gastronomía es variada. Los más jóvenes, en cambio, la eligen por su vida nocturna, los festivales y la posibilidad de moverse fácilmente a otros rincones del Valle de Punilla.

Lo mejor es que llegar es sencillo y económico. Desde distintos puntos del país, los colectivos conectan de manera directa con el centro cordobés, una ventaja para quienes prefieren evitar el auto y disfrutar del viaje desde el inicio. En pocas horas, se pasa del ruido de la ciudad al aire fresco de las sierras.

Colón: termas, río y descanso en la frontera del Litoral

Entre playas de arena fina, calles arboladas y un ritmo que invita a bajar un cambio, Colón se consolida como uno de los destinos más buscados del verano entrerriano. Su ubicación a orillas del río Uruguay le da una identidad propia: una mezcla perfecta entre naturaleza, bienestar y buena gastronomía.

Las Termas de Colón son el gran atractivo para quienes buscan relajarse. Con aguas que emergen a más de 30 grados, el complejo ofrece piscinas al aire libre, spa y vistas que se pierden entre el verde. Pero la ciudad también tiene una faceta más activa: paseos en kayak, caminatas por la costanera o escapadas al Parque Nacional El Palmar, a menos de una hora, donde los palmares dibujan uno de los paisajes más singulares del país.

Por las noches, el centro cobra vida con ferias, música y restaurantes que combinan sabores locales con propuestas modernas. Colón tiene esa magia litoraleña que conquista sin grandes pretensiones: un lugar donde el tiempo parece correr más lento y cada momento se disfruta con calma.

San Bernardo: playa y tradición en la Costa Atlántica

San Bernardo refleja la esencia del verano clásico. Con sus amplias playas, su peatonal repleta de movimiento y ese aire familiar que se repite año tras año, sigue siendo uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica.

Durante el día, el plan es simple: sol, mar y arena. Las playas amplias permiten elegir entre paradores con música y servicios o sectores más tranquilos para descansar frente al mar. Al caer la tarde, la ciudad se transforma: los locales abren sus puertas, las luces de la avenida Chiozza marcan el pulso y el aroma a panqueques y mar se mezcla en el aire.

También hay propuestas para quienes buscan algo distinto: caminatas por el muelle, salidas en bicicleta hasta Mar de Ajó o escapadas a la Reserva Natural Punta Rasa, donde se unen el mar y el río.

San Bernardo conserva ese espíritu costero de siempre, pero cada temporada suma nuevas opciones para disfrutarlo. Ideal para familias, grupos de amigos o para revivir el verano de toda la vida.

Elegir el destino también es elegir cómo viajar

Viajar no es solo elegir un destino, también es todo lo que pasa antes de subir al micro: cuando buscás el lugar ideal, comparás precios y esperás el momento justo para salir.

El verano todavía no empezó, pero ya se siente cerca. Tal vez este año sea el momento de volver a mirar el mapa y animarte a un nuevo recorrido. La montaña, las sierras o el norte te esperan con los brazos abiertos y una promesa sencilla: la de volver distinto.

