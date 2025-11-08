Clima en Salta: por qué permanece fresco en la ciudad y cuándo vuelve el calor

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El clima otoñal, en plena primavera, parece resistirse en la ciudad de Salta. Tras varios días de temperaturas templadas y nubosidad, se espera un leve repunte hacia mediados de la próxima semana, aunque las condiciones volverán a inestabilizarse hacia el jueves, con probabilidad de lluvias.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a El Tribuno que el descenso térmico de los últimos días se debe al paso de un sistema de núcleo frío en altura.

“Desde el viernes pasó por el noreste de nuestro país una baja presión fría en altura. En Chile se formó una Baja Segregada, avanzó por el centro de nuestro país y se desplazó hacia Misiones y Brasil”, detalló. Esto explicó las devastadoras condiciones en el sur brasileño, donde se generó un tornado y se registraron pérdidas de vidas humanas.

Según el especialista, “el aire de ese sistema ingresó con vientos del sector sur, es una bolsa de aire frío en altura que dejó el cielo con nubosidad y un descenso en las temperaturas máximas”.

Escobar agregó que este fenómeno, de núcleo frío, incluso “también generó un tornado hace poco en Neuquén”, algo poco común para la época y la región.

Sobre lo que viene, anticipó que los días más agradables serán el martes y el miércoles, aunque el alivio durará poco: “Después vuelve a bajar la temperatura. Están ingresando continuamente pulsos de aire frío”.

Además, advirtió que “ya se formó otra Baja Segregada en el mismo lugar que el viernes, a la altura de Santiago de Chile, y por eso hay alertas para Mendoza y Neuquén”, mientras que no se descarta que este sistema peligroso se desplace hacia el centro y norte del país el próximo fin de semana.

Pronóstico para los próximos días en Salta