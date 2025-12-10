PUBLICIDAD

Corte de Justicia de Salta
Derrumbe en Marruecos
Turismo
Río Pilcomayo
Perro héroe en Orán
Premio Nobel de la Paz
General Güemes
DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta
Salta

Teresa Ovejero seguirá como presidenta de la Corte de Justicia de Salta hasta 2027

Se eligió como vicepresidente a José Gabriel Chibán y como vicepresidenta segunda a Adriana Rodríguez Faraldo, ambos por el mismo período.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 15:40
La jueza de Corte, Teresa Ovejero.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.

Asimismo, se eligió como Vicepresidente al Dr. José Gabriel Chibán y como Vicepresidenta segunda a la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, ambos por el mismo período.

De esta forma, la Corte de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: Teresa Ovejero Cornejo (presidenta), José Gabriel Chibán (vicepresidente), Adriana Rodríguez Faraldo (vicepresidenta segunda), María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals.

