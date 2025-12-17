Paro de controladores aéreos: dos vuelos afectan a Salta

En el marco de la medida de fuerza llevada a cabo por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA, que comenzó hoy a partir de las 8 de la mañana, ya se registran inconvenientes en el aeropuerto de Salta. Según explicó Juan Pablo Armanino, Pro Secretario del Interior de A.P.A., las protestas, que continuarán mañana de 16 a 19, responden a la falta de respuestas del Gobierno en torno a cuestiones salariales y la vulneración del convenio colectivo de trabajo, el cual no ha sido cumplido desde septiembre del año pasado.

“Hoy hemos comenzado con las medidas y, como parte de ellas, en Salta ya se han visto afectados dos vuelos. Uno de la empresa Oliñés y otro de Aerolíneas Argentinas, los cuales no pudieron cumplir con su horario previsto. Los pasajeros están siendo reubicados”, detalló Armanino.

El conflicto, que involucra principalmente la demanda de un ajuste salarial acorde con las condiciones laborales y el cumplimiento de lo acordado en el convenio colectivo, sigue sin resolverse. Desde ATEPSA, se ha solicitado la intervención del Gobierno Nacional para buscar una solución mediante el diálogo. “Estamos esperando que se logre una solución, ya que los salarios actuales son insostenibles”, agregó.

Armanino también informó que la situación continuará monitoreada, y que a través de la entidad gremial, se seguirán informando novedades sobre el desarrollo de las negociaciones y el impacto en la actividad aérea.