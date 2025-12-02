Las concesionarias salteñas tuvieron las peores ventas de todo el país

Las ventas de vehículos 0 kilómetro volvieron a mostrar en noviembre un panorama crítico para Salta. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara), en la provincia se patentaron 728 unidades el meses pasado, lo que representó una caída del 43% interanual, la mayor del país y la baja más pronunciada registrada durante todo 2025 en el territorio salteño.

La magnitud del retroceso local contrasta con las demás jurisdicciones: el segundo mayor descenso fue el de La Rioja, con un 34%.

La comparación frente a octubre también fue negativa. Ese mes se habían registrado 932 unidades, por lo que noviembre marcó una caída del 22%. El dato confirma una tendencia que ya se venía observando desde mitad de año. El mercado salteño encadena varios meses consecutivos de retrocesos y se ubica como el distrito con la peor respuesta del país.

Si bien el acumulado de enero a noviembre aún muestra 13.426 unidades patentadas, un 16% más que en igual período del año pasado, ese avance responde al buen desempeño del primer semestre. Desde julio, los meses negativos compensaron totalmente la recuperación previa, dejando a Salta como la provincia con menor crecimiento anual del país, muy lejos del 49,7% que exhibe el promedio nacional en lo que va de 2025.

Cierre de año

La particularidad del mercado local es que no solo sufrió la peor caída aislada del país en noviembre, sino que, además, ya registra la mayor contracción acumulada del año entre todas las provincias. Mientras la mayoría de las jurisdicciones lograron sostener parte del impulso de la primera mitad de 2025, Salta experimentó un deterioro más marcado, afectado por la menor actividad económica, la caída del consumo y las expectativas inestables de los meses previos a las elecciones.

Desde una concesionaria salteña confirmaron a El Tribuno que el sector atraviesa "un año pésimo" en la provincia, con ventas muy por debajo de lo esperado. Indicaron que, pese a los meses de parálisis, en las últimas semanas, tras las elecciones nacionales, aumentaron las consultas y visitas de potenciales compradores.

Según explicaron, esperan que el lanzamiento de nuevos modelos y la normalización del financiamiento permitan una recuperación paulatina a partir del año próximo.

Mercado nacional

En el plano nacional, Acara informó que en noviembre se patentaron 34.905 vehículos, una baja del 3,6% interanual, mucho más moderada que la caída salteña. Frente a octubre, cuando se habían registrado 52.259 unidades, la merma fue del 33,2%, un comportamiento esperable para un mes con dos días hábiles menos y cercanía al período estacionalmente más bajo del año.

Aun así, el sector continúa con saldo positivo: en los once meses del año se acumulan 587.666 patentamientos, lo que representa un 49,7% más que en el mismo lapso de 2024.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, destacó que las cifras de noviembre deben leerse en el marco estacional: "Las casi 35.000 unidades patentadas son un buen número, considerando los días hábiles y el comportamiento habitual de este mes", evaluó.

También remarcó que la actividad en las concesionarias se mantiene firme y que el acceso al crédito será clave para sostener la dinámica positiva durante 2026.

Marcas y modelos

El informe de Acara también detalló el comportamiento del mercado por marcas y modelos. Volkswagen consiguió desplazar a Toyota del liderazgo mensual y se ubicó como la marca más vendida del país, con 5.063 unidades, frente a las 4.474 de la automotriz japonesa, que aun así conserva el primer lugar en el acumulado anual.

El tercer puesto fue para Fiat, con 3.654 patentamientos, seguido por Renault (3.468) y Ford (3.183).

En cuanto a modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar el mercado con 1.831 unidades. El segundo puesto fue para el Peugeot 208 (1.343), seguido del Volkswagen Tera (1.327), una de las sorpresas del mes. Cuarto quedó el Fiat Cronos (1.261) y quinto el Toyota Yaris (1.256).