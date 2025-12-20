La Fábrica Municipal cierra el año con una gran Feria Navideña en la zona sudeste

La Municipalidad de Salta realizará este sábado una Feria de Navidad en la Fábrica Municipal de Oficios, en el barrio San Benito, en la zona sudeste de la ciudad. La actividad se desarrollará de 15 a 22, sobre avenida Discépolo y G. Mors, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con la participación de emprendedores que forman parte de la Fábrica Municipal, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos en su propio territorio, además de un patio gastronómico y una variada propuesta artística con shows en vivo.

Sobre el escenario se presentarán Salamanka (folclore), Nachito Sentimiento (solista), Grupo Conjuro Salta, ganadores del Pre Cosquín, y Matías Villagra (folclore).

Al respecto, la coordinadora de la Fábrica Municipal, Claudia Vilte, destacó la importancia del evento como cierre de un gran año. “Fue un año espectacular para la Fábrica Municipal, una iniciativa del intendente, Emiliano Durand, que revolucionó no solamente la ciudad, sino también el país”, afirmó la funcionaria.

