21°
21 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Estafa
Rescate en el río Iruya
El exorcista
Precio del dólar
cristina internada
Tenencia de droga
Vialidad Nacional
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

Salta

Clima en Salta: hay alerta naranja en la capital salteña y una localidad del interior fue afectada por tormentas y granizos

El fenómeno generó momentos de preocupación entre los habitantes, principalmente por la caída de un transformador producto de la intensidad de las precipitaciones y la actividad eléctrica registrada
Domingo, 21 de diciembre de 2025 17:38
Tras un inicio de domingo con altas temperaturas, las lluvias trajeron alivio en algunos sectores pero afectaron a otros, como en el caso de la localidad de Colonia Santa Rosa que se vio afectada en las últimas horas por una fuerte tormenta eléctrica, que en algunos sectores estuvo acompañada por caída de granizo. El fenómeno generó momentos de preocupación entre los habitantes, principalmente por la caída de un transformador producto de la intensidad de las precipitaciones y la actividad eléctrica registrada. Además, rige un alerta naranja para la capital salteña y otras ciudades.

A través de redes sociales y servicios de mensajería, vecinos compartieron imágenes y videos en los que se puede observar la magnitud del temporal, con lluvias intensas, frecuentes descargas eléctricas y calles cubiertas de agua en distintos puntos de la localidad. Hasta el momento, no se informaron oficialmente daños de gravedad, aunque se continúa monitoreando la situación ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.

Alerta naranja 

El alerta naranja rige para Salta capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana , zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, José de San Martín, yunga de Iruya , yunga de Orán, yunga de Santa Victoria y Rivadavia. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

