Por las tormentas registradas, hubo interrupciones en el suministro eléctrico en Orán, Rosario de Lerma y Cerrillos

Durante las últimas horas y en el marco de la alerta meteorológica vigente por tormentas fuertes, se registraron interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a usuarios de los departamentos Orán, Rosario de Lerma y Cerrillos. Las condiciones climáticas generaron daños en diversas líneas del sistema eléctrico provincial, indicaron desde la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (Edesa).

El servicio se está normalizando de manera progresiva en las áreas afectadas. Actualmente, los equipos continúan trabajando para restablecer el suministro a la brevedad posible.



Para lo que resta de este domingo 21 de diciembre continúa vigente la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia y en este contexto pueden generarse nuevas interrupciones del suministro.

Recomendaciones de seguridad:

- Si ingresa agua al hogar cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general de su instalación.

- Evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general.

- No intentar retirar por su cuenta objetos que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica.

- Procurar no circular por la vía pública por calles anegadas.

- Permanecer a resguardo y en un lugar seguro.