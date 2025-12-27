Conexión histórica: Olacapato se integra al sistema eléctrico nacional

EDESA, empresa distribuidora de energía eléctrica de la Provincia de Salta y miembro del Grupo DESA, avanza en la etapa final del proyecto de interconexión eléctrica de Olacapato, ubicada a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una obra estratégica que permitirá llevar energía de calidad a una comunidad que actualmente depende de sistemas aislados.

La obra representa un desafío técnico y operativo por la altura y las condiciones climáticas del lugar, pero también un fuerte impulso a la calidad de vida y la infraestructura productiva de toda la región.

Desde la comunidad, la cacique de la Comunidad Kolla Quewar, Emma Choque, valoró el alcance del proyecto: “La luz que va a dar EDESA será una gran ayuda para todos. Va a cambiar en muchas maneras: habrá más trabajo, mejor internet, y podremos tener más servicios. Es una gran satisfacción que nuestro pueblo tenga luz”.

El proyecto contempla 2,5 kilómetros de Línea de Media Tensión, además del montaje de tres transformadores para abastecer diferentes sectores de la localidad.

Al respecto, el Gerente General Operativo de EDESA, Ing. Jorge Salvano, destacó que “el proyecto de interconexión de Olacapato se engloba dentro de las actividades de EDESA de ir interconectando al sistema nacional localidades que cuentan con generación aislada. Allí se trabajó en alianza con el Gobierno de la Provincia desarrollando un proyecto de forma conjunta para vincular esta localidad a la Estación Transformadora Cauchari”.

En este sentido, resaltó que “estas obras se pueden realizar gracias al excelente equipo de trabajo de EDESA, al vínculo con las distintas instituciones y al acompañamiento de la comunidad, que ha sido un pilar clave para concretarlas”.

Por su parte, el Jefe de Ingeniería, Benjamín Dahrouge, subrayó el esfuerzo operativo realizado: “Trabajar a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar demanda un esfuerzo extraordinario para trasladar materiales, equipos y personal. Pero la comunidad nos acompañó en todo el proceso y sentimos su compromiso con el proyecto”.

La llegada de la energía continua implica un cambio profundo en la vida cotidiana: más seguridad en calefacción, acceso a equipamiento básico como heladeras y electrodomésticos, mayor conectividad digital y nuevas oportunidades laborales y educativas. “Socialmente, que la gente de Olacapato tenga servicio eléctrico les da otro nivel de vida, otro confort”, añadió Dahrouge.

En relación con el impacto ambiental, Martín Corti, Gerente de Generación, explicó que a partir de la conexión al sistema interconectado se dejará de utilizar casi 700 litros de gasoil por día. A la vez, resaltó que “gran parte del tiempo la energía provendrá del parque solar Cauchari, así que pasamos de un sistema 100% fósil a uno mayormente renovable”. Sobre el futuro, afirmó que “la interconexión habilita el crecimiento, porque con los sistemas aislados siempre hay límites de potencia. Con esta obra pueden crecer tanto como quieran”.

Sobre la proyección a futuro, Salvano concluyó que “con la experiencia de Olacapato tenemos planificado ampliar este tipo de obras en la Puna, acompañando nuevos proyectos productivos como la minería. El desarrollo de infraestructura eléctrica en la región podría duplicar la potencia actual de la provincia de Salta, pasando de unos 450 MW a casi 900 MW de demanda total”.

Esta obra marca un hito y refleja el valor del trabajo conjunto entre instituciones, equipos técnicos y la comunidad. Con la interconexión de Olacapato, EDESA reafirma su compromiso de seguir acompañando el crecimiento de la región mediante infraestructura que habilite nuevas oportunidades de desarrollo.